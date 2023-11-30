استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله
التاريخ
11/30/2023 4:30:29 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 تشرين الثاني (بترا)- استشهد، فجر اليوم الخميس، فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله وسط الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف.
--(بترا)
م ف/اص/رق
30/11/2023 09:53:54
MENAFN30112023000117011021ID1107514874
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