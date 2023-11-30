استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 تشرين الثاني (بترا)- استشهد، فجر اليوم الخميس، فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف.

--(بترا)

م ف/اص/رق

30/11/2023 09:53:54