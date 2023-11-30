البنتاغون: سفينة حربية أميركية تسقط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء، أن سفينة حربية أميركية أسقطت في جنوب البحر الأحمر طائرة مسيرة انطلقت من منطقة في اليمن.

ونقلت واشنطن بوست، عن القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قولها في بيان "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت صنعاء، وأثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، أسقطت المدمرة كارني المزودة بصواريخ موجهة طائرة دون طيار من طراز كاس-04 انطلقت من اليمن".

وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن نواياها غير معروفة، إلا أن المسيرة كانت متجهة نحو السفينة الحربية".

وأكدت (سنتكوم) أن القوات الأميركية لم تتكبد أية خسائر في العديد أو العتاد من جراء إسقاط المسيرة.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

30/11/2023 09:29:43