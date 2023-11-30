البنتاغون: سفينة حربية أميركية تسقط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء، أن سفينة حربية أميركية أسقطت في جنوب البحر الأحمر طائرة مسيرة انطلقت من منطقة في اليمن.
ونقلت واشنطن بوست، عن القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قولها في بيان "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت صنعاء، وأثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، أسقطت المدمرة كارني المزودة بصواريخ موجهة طائرة دون طيار من طراز كاس-04 انطلقت من اليمن".
وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن نواياها غير معروفة، إلا أن المسيرة كانت متجهة نحو السفينة الحربية".
وأكدت (سنتكوم) أن القوات الأميركية لم تتكبد أية خسائر في العديد أو العتاد من جراء إسقاط المسيرة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
30/11/2023 09:29:43
MENAFN30112023000117011021ID1107514873
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