قطر تعلن تمديد الهدنة في غزة لمدة يوم واحد
التاريخ
11/30/2023 4:30:25 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي، اليوم الخميس، بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ا ص/رق
30/11/2023 08:33:08
MENAFN30112023000117011021ID1107514872
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