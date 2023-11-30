قطر تعلن تمديد الهدنة في غزة لمدة يوم واحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي، اليوم الخميس، بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ا ص/رق

30/11/2023 08:33:08