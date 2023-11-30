حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي رفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال اليوم الخميس، وجثامين 3 محتجزين ممن قتلوا بسبب القصف على قطاع غزة، مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وبحسب مصادر فلسطينية، أشارت حماس، إلى أن رفض الاحتلال جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة.

وكانت الإذاعة العبرية، أفادت بأن مجلس الحرب قد انتهى من اجتماعه دون التوصل إلى قرار بشأن تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وبحسب مصادر مقربة من مجلس الحرب، فإن قائمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للدفعة الجديدة من المحتجزين لا تتناسب مع المعايير المتفق عليها.

واستأنف مجلس الحرب فجر اليوم اجتماعه لبحث تمديد الهدنة في قطاع غزة، وسط ترقب دولي لمعرفة مصير الهدنة الإنسانية المؤقتة.

--(بترا)

رصد/أغ/رق

30/11/2023 08:16:28