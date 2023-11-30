حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي رفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال اليوم الخميس، وجثامين 3 محتجزين ممن قتلوا بسبب القصف على قطاع غزة، مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وبحسب مصادر فلسطينية، أشارت حماس، إلى أن رفض الاحتلال جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة.
وكانت الإذاعة العبرية، أفادت بأن مجلس الحرب قد انتهى من اجتماعه دون التوصل إلى قرار بشأن تمديد الهدنة في قطاع غزة.
وبحسب مصادر مقربة من مجلس الحرب، فإن قائمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للدفعة الجديدة من المحتجزين لا تتناسب مع المعايير المتفق عليها.
واستأنف مجلس الحرب فجر اليوم اجتماعه لبحث تمديد الهدنة في قطاع غزة، وسط ترقب دولي لمعرفة مصير الهدنة الإنسانية المؤقتة.
--(بترا)
رصد/أغ/رق
30/11/2023 08:16:28
MENAFN30112023000117011021ID1107514871
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