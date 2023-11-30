وزير الخارجية الأميركية يصل إلى إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 30 تشرين الثاني (بترا) - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل فجر اليوم الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب واشنطن بوست، تأتي هذه الزيارة، وهي الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، والسادسة إلى إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، قبيل ساعات من انتهاء الهدنة المؤقتة التي تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.

وسيلتقي بلينكن اليوم في القدس عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدّمهم الرئيس إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

كما سيتوجّه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقال بلينكن على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أمس الأربعاء، "سنركّز خلال اليومين المقبلين على بذل كلّ ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكّن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

--(بترا)

ب خ/ف ج

30/11/2023 07:13:17