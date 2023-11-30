الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 51 فلسطينيا في جنين خلال شهرين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 30 تشرين الثاني (بترا)- قالت الأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت منذ السابع من الشهر الماضي، 51 فلسطينيا في مخيم جنين للاجئين.

وقالت في تقريرها الإنساني اليومي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في الفترة من 7 تشرين الأول إلى 29 تشرين الثاني، بلغ 238 فلسطينيا، من بينهم 63 طفلا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال خلال عملية نفذتها أمس في المخيم راح ضحيتها 4 شهداء، بينهم طفلان، وأعاقت عمل المسعفين، ومنعت وصولهم إلى المستشفى، واعتقلت جريحا أثناء نقله من قبل المسعفين إلى المستشفى.

كما أصابت القوات الإسرائيلية 3128 فلسطينيا، من بينهم 508 أطفال على الأقل، كما أصيب 78 فلسطينيا آخرين على يد المستوطنين، و18 آخرين على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين.

وسجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وقوع 295 هجوما شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين خلال الفترة نفسها.

-- (بترا)

م د/ف ج

30/11/2023 06:16:49