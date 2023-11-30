الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 51 فلسطينيا في جنين خلال شهرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 30 تشرين الثاني (بترا)- قالت الأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت منذ السابع من الشهر الماضي، 51 فلسطينيا في مخيم جنين للاجئين.
وقالت في تقريرها الإنساني اليومي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في الفترة من 7 تشرين الأول إلى 29 تشرين الثاني، بلغ 238 فلسطينيا، من بينهم 63 طفلا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال خلال عملية نفذتها أمس في المخيم راح ضحيتها 4 شهداء، بينهم طفلان، وأعاقت عمل المسعفين، ومنعت وصولهم إلى المستشفى، واعتقلت جريحا أثناء نقله من قبل المسعفين إلى المستشفى.
كما أصابت القوات الإسرائيلية 3128 فلسطينيا، من بينهم 508 أطفال على الأقل، كما أصيب 78 فلسطينيا آخرين على يد المستوطنين، و18 آخرين على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين.
وسجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وقوع 295 هجوما شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين خلال الفترة نفسها.
-- (بترا)
م د/ف ج
30/11/2023 06:16:49
MENAFN30112023000117011021ID1107514869
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