أجواء لطيفة في معظم المناطق حتى الأحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، قليلاً لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأحد لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9 وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 11، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 19، وفي البحر الميت 27 - 18، وفي خليج العقبة 27 - 19 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

30/11/2023 06:10:57