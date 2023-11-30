قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30تشرين ثاني (بترا)- أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس أفرجت عن دفعة إضافية من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قوامها 16 محتجزة، هم 10 محتجزين إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصول 9 إسرائيليات، تحمل إحداهن الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى مراهق و4 تايلانديين إلى إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس".

--(بترا)

رصد/ هـ ح

30/11/2023 03:30:56