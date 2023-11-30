قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غربي رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة بيتونيا، غربي رام الله.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

ويتزامن اقتحام قوات الاحتلال، مع انتظار المئات من الفلسطينيين وذوي المعتقلات والمعتقلين، الإفراج عن الدفعة السادسة من المعتقلين من سجون الاحتلال من أمام سجن "عوفر" العسكري، ضمن بنود "اتفاق الهدنة" بين حركة حماس وإسرائيل.

--(بترا)

رصد/ هـ ح

30/11/2023 01:49:02