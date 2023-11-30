تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 30 تشرين الثاني (بترا)- تذبذبت مؤشرات الأسهم، الأربعاء، الأميركية، بعد تحسن يوم أول من أمس، فيما فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل 77 دولارا للبرميل الواحد.

واستقر مؤشر داو جونز الصناعي، الأربعاء، عند 35430 نقطة بعد ارتفاع فقط 13 نقطة، لكن انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 23 نقطة ليصل إلى 14258 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 4 نقاط ليستقر عند 4550 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 11 نقطة ليصل الى 1803 نقطة.

--(بترا)

م د/هـ ح

30/11/2023 00:14:50