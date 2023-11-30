تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 30 تشرين الثاني (بترا)- تذبذبت مؤشرات الأسهم، الأربعاء، الأميركية، بعد تحسن يوم أول من أمس، فيما فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل 77 دولارا للبرميل الواحد.
واستقر مؤشر داو جونز الصناعي، الأربعاء، عند 35430 نقطة بعد ارتفاع فقط 13 نقطة، لكن انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 23 نقطة ليصل إلى 14258 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 4 نقاط ليستقر عند 4550 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 11 نقطة ليصل الى 1803 نقطة.
--(بترا)
م د/هـ ح
30/11/2023 00:14:50
MENAFN30112023000117011021ID1107514860
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