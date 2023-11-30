مسلسلان وفيلم.. ميمى جمال تنتظر عرض 3 أعمال في 2024

MENAFN - Youm7) حالة فنية مثمرة تعيشها الفنانة القديرة ميمى جمال حاليا، حيث تواصل نشاطها الفنى الكبير فى نهاية 2023 وقبل استقبال العام الجديد، اذ تدخل عام 2024 منتظرة عرض 3 أعمال دفعة واحدة، ما بين الدراما والسينما، اضافة إلى استعدادها لبدء تصوير أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

ميمى جمال انتهت مؤخراُ من تصوير فيلم "انا وابن خالتى" المقرر عرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، والعمل بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح وتدور الأحداث في اطار اجتماعى لايت.

كما تواصل ميمى جمال تصوير دورها فى مسلسل "وبقينا اتنين" المكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتشارك ميمى جمال فى بطولة مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.



