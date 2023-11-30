ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطى.. صاحب الألف لحن

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطى ، حيث أنه من مواليد 30 نوفمبر، تعاون بألحانه مع كبار المطربين وساهم في صناعة أبرز الأغانى

وفى فيديو نادر لرياض السنباطى، قال: "موهبة التلحين من عند ربنا مش كل وقت أقدر اللحن فى وقت ممكن أقعد يوم أو يومين على مطلع أغنية، ومرة فى لمح البصر اللحن يجهز، وقال أن الموسيقى العربية والغربية زى "الطربوش والبورنيتة " فى الموسيقى العربية الموهبة أكتر من الدراسة ولازم نهتم بالبراعم عشان يجمعوا بين الموهبة و الدراسة".

الموسيقار الراحل ولد فى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، لأب مطرب وعازف عود هو الشيخ محمد السنباطى، وكان وحيدًا بين شقيقاته البنات انتقل السنباطى مع عائلته إلى المنصورة وتعلم فى مدارسها وظهر شغفه بالموسيقى والغناء منذ طفولته فتعلم العزف على القانون، وتعلم من والده الأدوار والموشحات القديمة، واتجه رياض إلى تعلم العود وبدأ يحيى الحفلات حتى ذاع صيته ولقب ببلبل المنصورة وبدأ مشواره فى عالم الموسيقى.

ساهم في صناعة أبرز الأغاني مثل الأطلال مع أم كلثوم و"شفت حبيبى" لمحمد عبد المطلب و"لعبة الأيام" وردة و"مين يشترى الورد " لليلى مراد و"لحن الوفاء" للعندليب عبد الحليم حافظ وغيرها من الأغانى، حفر بعوده أغانى مهمة في سجل الموسيقى العربية.

تتجاوز أعمال رياض السنباطى الفنية حاجز الألف لحن، وكان رصيد أم كلثوم منها 282 أغنية وقصيدة، تضم أيقوناتها الشهيرة "أراك عصى الدمع، ولسه فاكر، وحيرت قلبى معاك، وأقولك إيه عن الشوق، وليلى ونهاري، وطوف وشوف، والأطلال" ولحن رياض السنباطى جميع القصائد التى غنتها أم كلثوم من شعر أحمد شوقي، ومجموعها 10 قصائد.