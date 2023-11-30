نادين خان مخرجة مسار إجبارى بطولة أحمد داش وعصام عمر رمضان القادم

MENAFN - Youm7) تعاقدت المخرجة نادين خان على إخراج مسلسل "مسار إجبارى " بطولة النجمان أحمد داش وعصام عمر، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة كتابة وإشراف عام على الكتابة باهر دويدار، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومكون من 15 حلقة، حيث من المقرر انطلاق التصوير في يناير المقبل، إذ تبدأ نادين جلسات عمل مع صناع المسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية وترشيح باقى الممثلين للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة .

نادين خان مخرجة مصرية، ولدت في عام 1981، بدأت كمخرجة مساعدة مع والدها المخرج الكبير محمد خان وقد شاركت في مونتاج العديد من الأعمال الفنية بالإضافة إلى إخراجها لعدد من الأفلام القصيرة منها (رؤية)، وقد قامت بإخراج أول فيلم طويل لها وهو (هرج ومرج) وشاركت في أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم.

المخرجة نادين خان

كما قدمت العديد من الاعمال التليفزيونية أبرزها مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث بطولة النجمة نيللى كريم، ومسلسل "سابع جار" ومسلسل "مين قال" ، وفيلم باب الشمس.

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما عصام عمر برز في الأشهر الماضية خاصة بعد بطولته لمسلسل "بالطو" الذى تم عرضه حصرياً على منصة watch it، وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس.

ويواصل عصام عمر تصوير مشاهده فى "فرقة الموت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى، فريدة سيف النصر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير.