شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الفرق المشاركة بالدورة الثامنة

(MENAFN
- Youm7) منحت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي شهادات مشاركة لكل الفرق المسرحية التي شاركت في الدورة الثامنة بمسابقات المهرجان الثلاثة : مسابقة العروض الكبري ، ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، ومسابقة المونودراما .
شارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته الثامنة 17 عرضا مسرحيا منها 8 عروض مسرحية تعرض لأول مرة
17 عرضا مسرحيا في شرم الشيخ الدولي للمسرح.. و 8 مسرحيات كعرض عالمي أول، ومنها عرض Disappearing– بلغاريا، و عرض طاهرة – الكويت، وعرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية، و عرض الاول من تشرين الاول – سلطنة عمان وعرض Phonix - منغوليا، وعرض Palunko`s Wife
- كرواتيا، و عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان، وعرض حجر صحي – مصر .
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلق يوم 25 نوفمبر واستمر حتى 30 نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
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