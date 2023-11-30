بدء محاكمة جوناثان ماجورز بتهم الاعتداء على صديقة سابقة

MENAFN - Youm7) بدأت أمس محاكمة الممثل جوناثان ماجورز بتهمة الاعتداء والتحرش بصديقته السابقة بعد نزاع منزلي مزعوم، حيث بدأ اختيار هيئة المحلفين للقضية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وفقًا لـ Deadline، مع ظهور ماجورز في قاعة المحكمة.

ويواجه الممثل البالغ من العمر 34 عامًا، والمعروف بدوره في سلسلة أفلام Creed وLovecraft Country والعديد من مشاريع Marvel الحالية والمقبلة، العديد من جنح الاعتداء والتحرش، الذى أقر بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، وإذا أدين فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام.

وتعود القضية إلى حادث وقع في مارس الماضي بين مايجورز وصديقته آنذاك جريس جباري.

جوناثان ماجورز





من المتوقع أن يتضمن المدعون في المحاكمة شهادة شهود من العديد من صديقات ماجورز السابقات، ومن المتوقع أن يدلي جباري بشهادتها أيضا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ميجورز سيدلي بشهادته.

ومن المتوقع أن يدرس القاضي الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام للكشف عن الوثائق التي يمكن أن تحتوي على معلومات عن حوادث سابقة تتعلق بمايجورز، حسبما أفاد الموعد النهائي أيضًا نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية.

وذكرت شبكة ABC News أن الرجل متهم بصفع جباري على وجهها، ولف ذراعها خلف ظهرها، وإلقائها في سيارة في 25 مارس الماضى، بينما كان الزوجان يقودان سيارتهما إلى شقة مايجورز في حي تشيلسي.

وفي اليوم التالي، عولجت جباري في المستشفى من إصابة طفيفة في الرأس عقب الحادث، وأصيبت بجرح في أذنها وكدمات وكسر في إصبعها.

تم القبض على ماجورز في 26 مارس الماضى، وأُطلق سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم، وذكرت شبكة سي إن إن أن القاضي أصدر بعد ذلك أمرًا مؤقتًا بالحماية يمنع ميجورز من الاتصال بالجباري.

في يونيو الماضى، رفع مايجرز دعوى مضادة ضد جباري، زاعم أنه هو الشخص الذي تعرض للاعتداء، لكن المدعين رفضوا توجيه الاتهام إليها بعد أن استجابت لادعاء مايجورز في أكتوبر الماضى، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفريق القانوني للممثل زعم أن جباري اعتدى على مايجورز بعد رؤية رسالة نصية من امرأة أخرى، وأن مايجورز لم ينتقم جسديًا، ويزعمون أيضًا أن جباري ذهبت إلى النوادي بعد الاعتداء المزعوم، وظهرت لاحقًا في منزل مايجورز مصابة بجروح وهددت بإيذاء نفسها، مما دفع مايجورز إلى الاتصال برقم 911.

تم تأجيل أو إلغاء العديد من مشاريع Marvel التي شارك فيها مايجورز - الذي لعب دور البطولة في دور الشرير في سلسلة Loki - بعد هذه المزاعم.

وأفاد موقع BBC، أن شركة Marvel أرجأت إطلاق فيلمين من سلسلة Avengers كان من المقرر أن يتضمنا مايجورز

وهما The Kang Dynasty وSecret Wars، وأعادت أيضًا النظر في المسلسلات الفرعية وسلاسل الأفلام التي تم إعدادها لتمييزه.



