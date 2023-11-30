4 أحجار كريمة تساعد الأمهات على التخلص من الإجهاد والتوتر.. منها الهاليت

MENAFN - Youm7) تعاني الكثير من الأمهات من الإجهاد المزمن نتيجة المسئوليات المتراكمة عليها، بداية من الامتحانات الشهرية والتدريبات الرياضية إلى جانب المهام المنزلية، مما يجعلهن يشعرن بالتوتر والضغط والإجهاد وإذا لم تسيطر الأم على هذه الحالة قد تنفرط الأمور من بين يديها، وتوجد الكثير من الطرق التي تساعدها في تخطي تلك المرحلة، ويعتقد أنالأحجار الكريمة ،لها القدرة على ضخ هالة إيجابية ومهدئة في منزلك أو مكان عملك، ونستعرض فى هذا التقرير، بعض الأحجار الكريمة التي يمكن أن تحد من الإجهاد.

أحجار كريمة الجمشت

يعد الجمشت أحد أفضل الأحجار الكريمة لتخفيف التوتر، مما يتيح مستويات الطاقة السليمة الإيجابية، كما إنه يساعدك على فهم ما يرضيكٍ ويحفزك على اكتشاف روحك ويرشدك إلى كيفية التخلي عن أي شيء ليس في صالحك.

الهاليت

حجر الهاليت ذو تأثير مهدئ، لا يساعد فقط في تبديد الغضب أو الاستياء، ولكن يقضي على كراهية الذات والطاقات السلبية، ولكن على الرغم من قوة الحجر إلا أنه لا يأتي بنتائج كاملة إلا مع ممارسة تمارين التأمل بانتظام، عليك إمساكه بيدك أثناء التأمل أو التركيز فى الحصول على نفس عميق.

الاحجار الكريمة الزبرجد

يعرف باسم "زمرد الرجل الفقير"، ويعتبر الزبرجد من الأحجار التى يعتقد إنه يجلب السعادة، كما يجلب الحماية والتوازن، فهو يساعد على إزالة الكتل ويشجعك على التخلص من الطاقة السلبية، حتى تتمكن من احتضان طاقتك الإيجابية ، ويحول طاقة الغضب إلى هدوء.

الكوارتز الدخاني

يعتبر الكوارتز الدخاني بمثابة مساعد قوي للإكتئاب، حيث يتمتع بقوة الشفاء التي يتمتع بها الكوارتز العام والقدرة على تحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية، كما أنه بلورة مثالية إذا كنتٍ بحاجة إلى التخلص من الغضب أو الإحباط أو الاستياء.

طاقة الاحجار الكريمة



