4 أحجار كريمة تساعد الأمهات على التخلص من الإجهاد والتوتر.. منها الهاليت

(MENAFN
- Youm7) تعاني الكثير من الأمهات من الإجهاد المزمن نتيجة المسئوليات المتراكمة عليها، بداية من الامتحانات الشهرية والتدريبات الرياضية إلى جانب المهام المنزلية، مما يجعلهن يشعرن بالتوتر والضغط والإجهاد وإذا لم تسيطر الأم على هذه الحالة قد تنفرط الأمور من بين يديها، وتوجد الكثير من الطرق التي تساعدها في تخطي تلك المرحلة، ويعتقد أن
الأحجار الكريمة ،
لها القدرة على ضخ هالة إيجابية ومهدئة في منزلك أو مكان عملك، ونستعرض فى هذا التقرير، بعض الأحجار الكريمة التي يمكن أن تحد من الإجهاد.
أحجار كريمة الجمشت
يعد الجمشت أحد أفضل الأحجار الكريمة لتخفيف التوتر، مما يتيح مستويات الطاقة السليمة الإيجابية، كما إنه يساعدك على فهم ما يرضيكٍ ويحفزك على اكتشاف روحك ويرشدك إلى كيفية التخلي عن أي شيء ليس في صالحك.
الهاليت
حجر الهاليت ذو تأثير مهدئ، لا يساعد فقط في تبديد الغضب أو الاستياء، ولكن يقضي على كراهية الذات والطاقات السلبية، ولكن على الرغم من قوة الحجر إلا أنه لا يأتي بنتائج كاملة إلا مع ممارسة تمارين التأمل بانتظام، عليك إمساكه بيدك أثناء التأمل أو التركيز فى الحصول على نفس عميق.
الاحجار الكريمة الزبرجد
يعرف باسم "زمرد الرجل الفقير"، ويعتبر الزبرجد من الأحجار التى يعتقد إنه يجلب السعادة، كما يجلب الحماية والتوازن، فهو يساعد على إزالة الكتل ويشجعك على التخلص من الطاقة السلبية، حتى تتمكن من احتضان طاقتك الإيجابية ، ويحول طاقة الغضب إلى هدوء.
الكوارتز الدخاني
يعتبر الكوارتز الدخاني بمثابة مساعد قوي للإكتئاب، حيث يتمتع بقوة الشفاء التي يتمتع بها الكوارتز العام والقدرة على تحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية، كما أنه بلورة مثالية إذا كنتٍ بحاجة إلى التخلص من الغضب أو الإحباط أو الاستياء.
طاقة الاحجار الكريمة
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