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طريقة عمل الجندوفلي بخطوات سهلة فى مطبخك.. طعمه حلو ومغذي

11/30/2023 4:29:49 AM
(MENAFN- Youm7) يعد الجندوفلى من الأطعمة البحرية التي يمكن تناولها في الغداء وتحضيرها في العزومات، وأيضًا من الأكلات التي تمتاز بشعبية كبيرة فى المناطق الساحلية، ونستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل الجندوفلي على طريقة الشيف مي صيام بمكونات متوفرة في مطبخك.



طريقة عمل الجندوفلي: المكونات:

نصف كيلو جندوفلي .

بصلة كبيرة.

3 فصوص ثوم.

حزمة من الكرفس.

2 ليمون .

ملح .

كمون .

شطة" اختياري".


وجبة غذائية صحية


طريقة تحضيرالجندوفلي:

حضري إناء به ماء وضعيه على النار واتركيه حتى الغليان.

ثم قومي بوضع الجندوفلي في الماء ويترك حتى يغلي لمدة 5 دقائق.

ثم اشطفي الجندوفلي ويترك جانباً.


حضري إناء مناسب وضعيه على نار يقطع البصل جوانح أو قطع صغيرة ويشوح حتي يذبل فقط . ثم ضيفي الجندوفلي ويقلب جيدا معاً.

يتم إضافة الثوم المفروم ويقلب حتي تخرج منه الرائحة ثم ضيفي الملح والكمون والكرفس وكوب ماء ساخن.

يترك على النار حتى يتشرب الماء بشكل جيد ثم يوضع عصير الليمون ويقدم لأفراد الأسرة.

ومن الممكن أيضا إضافة ملعقتين من الطحينة مع الجندوفلي.


ويمكن أن يقدم معه شوربة "السي فود"، والسلطة الخضراء، والسمك المشوي أوالمقلي على حسب الرغبة.


جندوفلى





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