طريقة عمل الجندوفلي بخطوات سهلة فى مطبخك.. طعمه حلو ومغذي

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- Youm7) يعد الجندوفلى من الأطعمة البحرية التي يمكن تناولها في الغداء وتحضيرها في العزومات، وأيضًا من الأكلات التي تمتاز بشعبية كبيرة فى المناطق الساحلية، ونستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل الجندوفلي على طريقة الشيف مي صيام بمكونات متوفرة في مطبخك.
طريقة عمل الجندوفلي: المكونات:
نصف كيلو جندوفلي .
بصلة كبيرة.
3 فصوص ثوم.
حزمة من الكرفس.
2 ليمون .
ملح .
كمون .
شطة" اختياري".
وجبة غذائية صحية
طريقة تحضيرالجندوفلي:
حضري إناء به ماء وضعيه على النار واتركيه حتى الغليان.
ثم قومي بوضع الجندوفلي في الماء ويترك حتى يغلي لمدة 5 دقائق.
ثم اشطفي الجندوفلي ويترك جانباً.
حضري إناء مناسب وضعيه على نار يقطع البصل جوانح أو قطع صغيرة ويشوح حتي يذبل فقط . ثم ضيفي الجندوفلي ويقلب جيدا معاً.
يتم إضافة الثوم المفروم ويقلب حتي تخرج منه الرائحة ثم ضيفي الملح والكمون والكرفس وكوب ماء ساخن.
يترك على النار حتى يتشرب الماء بشكل جيد ثم يوضع عصير الليمون ويقدم لأفراد الأسرة.
ومن الممكن أيضا إضافة ملعقتين من الطحينة مع الجندوفلي.
ويمكن أن يقدم معه شوربة "السي فود"، والسلطة الخضراء، والسمك المشوي أوالمقلي على حسب الرغبة.
جندوفلى
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