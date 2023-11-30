اليوجا ولا المشى لإنقاص الوزن؟ اعرفى الأفضل ليكى

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- Youm7) يتجه الكثير منا لجعل التمارين الرياضية روتين يومياً فى حياته، ويبحث باستمرار عن أفضل التمارين الرياضية المناسبة له بدنيا وصحيا، وتأتي المقارنة بين أيهما أفضل المشي أو اليوجا لفقدان الوزن؟ للحفاظ على مستوى لياقة بدنية عالية.
ومن خلال ما نشره موقع"timesofindia"، فيتم تحديد الأفضل بناء على عوامل مختلفة، وتبدأ أولاً بمعرفة الفرق بين المشي واليوجا، ثم تحديد أيهما أفضل لفقدان الوزن والحفاظ على بدن صحي متزن.
أولا: تمارين المشي
بسهولة يمكنك جعل المشي تمرينا رياضيا، حيث لا يتطلب أي معدات رياضية أو تقنيات بدنية، هو تمرين يساعد على رفع معدل ضربات القلب، و حرق السعرات الحرارية والدهون، ويفضل اتباع المشي السريع لفترة طويلة، كما يمكن لجميع الأعمار ممارسة رياضة المشي، كما يساهم بشكل كبير في تخفيف التوتر الذهني، ويعمل على الاسترخاء.
فوائد تمرين المشي ثانيا: تمارين اليوجا
تمارين اليوجا تتطلب تقنيات وأنماط جسدية وتنفسية مختلفة، وتحتاج أيضا إلى وقت محدد، بالإضافة إلى المساعدة
بشكل كبير في بناء القوة، كما تساعد على رفع معدل ضربات القلب،
ويؤثر ذلك فعليا في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائى صحي سليم، كما يساعد هذه التمارين على الشعور بالاسترخاء وتقليل مستويات التوتر كالمشي.
فوائد تمرين اليوجا
توجد بعض المعلومات التي تساعدك في اتخاذ اليوجا أو المشي تمرين رياضي وهي:
1ـ المشي بشكل عام يحرق سعرات حرارية أكثر من اليوجا ، وسهل يمكن دمجه داخل الروتين اليومي، ولا يحتاج إلى تقنيات محددة.
2ـ اليوجا تركز أكثر على اللياقة البدنية وقوة العضلات ومرونتها، وتعتمد على الاتصال بين العقل والجسم لذلك يفضله الكثير عن ممارسة المشي، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الوقت وعليك أن تختار أيهما الأفضل لك.
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