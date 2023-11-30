اليوجا ولا المشى لإنقاص الوزن؟ اعرفى الأفضل ليكى

MENAFN - Youm7) يتجه الكثير منا لجعل التمارين الرياضية روتين يومياً فى حياته، ويبحث باستمرار عن أفضل التمارين الرياضية المناسبة له بدنيا وصحيا، وتأتي المقارنة بين أيهما أفضل المشي أو اليوجا لفقدان الوزن؟ للحفاظ على مستوى لياقة بدنية عالية.ومن خلال ما نشره موقع"timesofindia"، فيتم تحديد الأفضل بناء على عوامل مختلفة، وتبدأ أولاً بمعرفة الفرق بين المشي واليوجا، ثم تحديد أيهما أفضل لفقدان الوزن والحفاظ على بدن صحي متزن.أولا: تمارين المشي

بسهولة يمكنك جعل المشي تمرينا رياضيا، حيث لا يتطلب أي معدات رياضية أو تقنيات بدنية، هو تمرين يساعد على رفع معدل ضربات القلب، و حرق السعرات الحرارية والدهون، ويفضل اتباع المشي السريع لفترة طويلة، كما يمكن لجميع الأعمار ممارسة رياضة المشي، كما يساهم بشكل كبير في تخفيف التوتر الذهني، ويعمل على الاسترخاء.



فوائد تمرين المشي ثانيا: تمارين اليوجا

تمارين اليوجا تتطلب تقنيات وأنماط جسدية وتنفسية مختلفة، وتحتاج أيضا إلى وقت محدد، بالإضافة إلى المساعدة

بشكل كبير في بناء القوة، كما تساعد على رفع معدل ضربات القلب،

ويؤثر ذلك فعليا في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائى صحي سليم، كما يساعد هذه التمارين على الشعور بالاسترخاء وتقليل مستويات التوتر كالمشي.



فوائد تمرين اليوجاتوجد بعض المعلومات التي تساعدك في اتخاذ اليوجا أو المشي تمرين رياضي وهي:

1ـ المشي بشكل عام يحرق سعرات حرارية أكثر من اليوجا ، وسهل يمكن دمجه داخل الروتين اليومي، ولا يحتاج إلى تقنيات محددة.

2ـ اليوجا تركز أكثر على اللياقة البدنية وقوة العضلات ومرونتها، وتعتمد على الاتصال بين العقل والجسم لذلك يفضله الكثير عن ممارسة المشي، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الوقت وعليك أن تختار أيهما الأفضل لك.