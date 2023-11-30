5 أماكن حقيقية ألهمت صانعي القصص الكرتونية.. هتحس إنك في عالم خيالي

(MENAFN
- Youm7) غالبا تدور أحداث أي فيلم كرتون حول بعض القصص الخيالية بين أمير وأميرة يحاولان الحفاظ على مملكتهم أو ساحرة شريرة تسعى للتخلص من الأميرة الطيبة، ولكن هل فكرت في الأرض أو المكان أو القصر الذي تدور حوله أحداث القصة على شاشة التليفزيون، وهل هى حقيقية، أم من خيال المؤلف، وعلى الرغم من أن أغلب الأحداث تدور في أرض خيالية، أو قصر بعيد مهجور، لكن بعض تلك المواقع حقيقية، وقد تكون هي سبب إلهام المؤلف، ونستعرض فى هذا التقرير مجموعة من أشهر القصور والأماكن في القصص الكرتونية وموجودة على أرض الواقع، وفقاً لما ذكره موقع "inspiringtips".
قصر باريكار: فيلم إنكانتو
في هذا الفيلم تدور الأحداث حول رحلة ميرابيل التي تعتبر الأمل الأخير لعائلتها لإنقاذ السحر الذي يحيط بقريتها، وهذه القرية المذهلة بتضاريس مثل مدينة باريكار في تلال كولومبيا، تتميز المنازل بالأسطح المكسوة بالبلاط الأحمر والزوكالوس الحجري في النصف الثالث السفلي من الجدران الخارجية، ولديهم أيضا أبواب ونوافذ خشبية مماثلة، بالإضافة إلى أن الشوارع المرصوفة بالحصى .
باريكارا.. إنكانتو ساموا: فيلم موانا
وتونوي، الجزيرة البولينيزية الخيالية التي تسعى موانا لإنقاذها، تشبه إلى حد كبير الجزر الموجودة في جنوب المحيط الهادئ، مثل فيجي وتونجا، ومع ذلك، يعتقد أن المصدر الرئيسي للإلهام للفريق الإبداعي هو موقع الحياة الواقعي في ساموا، وهي دولة جزيرة معروفة بشواطئها الاستوائية المنعزلة وشلالاتها الخلابة وأشجارها المورقة.
ساموا.. موانا قلعة شيلون، سويسرا: فيلم حورية البحر
يمكن أن تكون القصص الخيالية حقيقية، ولكن قلعة الأمير إريك المذهلة في The Little Mermaid مستوحاة من قصر Château de Chillon المذهل، والذي يقع على صخرة من الحجر الجيري فوق بحيرة جنيف في سويسرا.
قلعة شيلون.. الحورية الصغيرة جبل القديس ميشيل، فرنسا:
فيلم رابونزل
يوجد منزل رابونزل، في منطقة قلعة جزيرة كورونا، مستوحاة من جبل القديس ميشيل في مدينة نورماندي الساحلية في فرنسا، يشكل الدير، على وجه الخصوص، بهندسته المعمارية القوطية والرومانية ومناظرة الشاهقة، مثل قلعة أميرات ديزني.
جبل القديس ميشيل قلعة إيلين دونن: فيلم أسطورة مريدا
قام فريق ديزني الإبداعي الذي يبني عوالم أفلام الرسوم المتحركة برحلة إلى إسكتلندا وراقبوا تضاريسها بعناية من أجل قصتهم حول الأميرة المتمردة ذات الشعر الأحمر ميريدا، وقد كان القصر موجودا في مظهر قلعة DunBroch الترابية الوعرة، والتي تستمد إلهامها من الموقع الحقيقي لقلعة Eilean Donan التي تعود إلى القرن الثالث عشر في المرتفعات الإسكتلندية.
قلعة إيلين دونن
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