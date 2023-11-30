5 أماكن حقيقية ألهمت صانعي القصص الكرتونية.. هتحس إنك في عالم خيالي

MENAFN - Youm7) غالبا تدور أحداث أي فيلم كرتون حول بعض القصص الخيالية بين أمير وأميرة يحاولان الحفاظ على مملكتهم أو ساحرة شريرة تسعى للتخلص من الأميرة الطيبة، ولكن هل فكرت في الأرض أو المكان أو القصر الذي تدور حوله أحداث القصة على شاشة التليفزيون، وهل هى حقيقية، أم من خيال المؤلف، وعلى الرغم من أن أغلب الأحداث تدور في أرض خيالية، أو قصر بعيد مهجور، لكن بعض تلك المواقع حقيقية، وقد تكون هي سبب إلهام المؤلف، ونستعرض فى هذا التقرير مجموعة من أشهر القصور والأماكن في القصص الكرتونية وموجودة على أرض الواقع، وفقاً لما ذكره موقع "inspiringtips".

قصر باريكار: فيلم إنكانتو

في هذا الفيلم تدور الأحداث حول رحلة ميرابيل التي تعتبر الأمل الأخير لعائلتها لإنقاذ السحر الذي يحيط بقريتها، وهذه القرية المذهلة بتضاريس مثل مدينة باريكار في تلال كولومبيا، تتميز المنازل بالأسطح المكسوة بالبلاط الأحمر والزوكالوس الحجري في النصف الثالث السفلي من الجدران الخارجية، ولديهم أيضا أبواب ونوافذ خشبية مماثلة، بالإضافة إلى أن الشوارع المرصوفة بالحصى .

باريكارا.. إنكانتو ساموا: فيلم موانا

وتونوي، الجزيرة البولينيزية الخيالية التي تسعى موانا لإنقاذها، تشبه إلى حد كبير الجزر الموجودة في جنوب المحيط الهادئ، مثل فيجي وتونجا، ومع ذلك، يعتقد أن المصدر الرئيسي للإلهام للفريق الإبداعي هو موقع الحياة الواقعي في ساموا، وهي دولة جزيرة معروفة بشواطئها الاستوائية المنعزلة وشلالاتها الخلابة وأشجارها المورقة.

ساموا.. موانا قلعة شيلون، سويسرا: فيلم حورية البحر

يمكن أن تكون القصص الخيالية حقيقية، ولكن قلعة الأمير إريك المذهلة في The Little Mermaid مستوحاة من قصر Château de Chillon المذهل، والذي يقع على صخرة من الحجر الجيري فوق بحيرة جنيف في سويسرا.

قلعة شيلون.. الحورية الصغيرة جبل القديس ميشيل، فرنسا:فيلم رابونزل

يوجد منزل رابونزل، في منطقة قلعة جزيرة كورونا، مستوحاة من جبل القديس ميشيل في مدينة نورماندي الساحلية في فرنسا، يشكل الدير، على وجه الخصوص، بهندسته المعمارية القوطية والرومانية ومناظرة الشاهقة، مثل قلعة أميرات ديزني.

جبل القديس ميشيل قلعة إيلين دونن: فيلم أسطورة مريدا

قام فريق ديزني الإبداعي الذي يبني عوالم أفلام الرسوم المتحركة برحلة إلى إسكتلندا وراقبوا تضاريسها بعناية من أجل قصتهم حول الأميرة المتمردة ذات الشعر الأحمر ميريدا، وقد كان القصر موجودا في مظهر قلعة DunBroch الترابية الوعرة، والتي تستمد إلهامها من الموقع الحقيقي لقلعة Eilean Donan التي تعود إلى القرن الثالث عشر في المرتفعات الإسكتلندية.

قلعة إيلين دونن



