عرافة تقنع صينية بوفاتها بعد عام وتحصل على 210 آلاف دولار لتُطيل عمرها

MENAFN - Youm7) سلمت امرأة تؤمن بالخرافات فى الصين، قيل لها إن أمامها أقل من عام لتعيشه من قبل "صديقتها المفضلة" التى تظاهرت بأنها عرافة عبر الإنترنت، ما مجموعه 1.5 مليون يوان أو ما يعادل 210 آلاف دولار أمريكى لإطالة عمرها.

وقالت المرأة، التى تستخدم الاسم المستعار "شياوكسيا"، إن "عرافة" أخبرتها فى عام 2021 عندما كانت تبلغ من العمر 30 عامًا، أنها لن تعيش بعد 31 عامًا، وأنها بحاجة إلى شراء تعويذة حصلت عليها بعد صعوبات لا حصر لها من أجل "إطالة فترة حياتها"، وفقا لما ذكره موقع scmp الصينى.

احتيال على الانترنت





كما طلبت العرافة من شياوكسيا أن تحافظ على سرية معاملاتهم وإلا "لن تكون فعالة"، فصدقت شياوكسيا، وجمعت مليون يوان عن طريق الاقتراض من أقاربها وأصدقائها، ومن خلال قروض عبر الإنترنت، وعن طريق رهن شقة سجلتها أختها باسمها، لدفع ثمن التعويذة عبر تطبيق الدردشة.

أدركت عائلتها أن هناك خطأ ما وأخذت شياوكسيا إلى الشرطة، واتضح أن العرافّة هى أقرب صديقاتها وزميلتها فى الغرفة، ولقبها لو.

التقى الثنائى عبر الإنترنت وأصبحا أصدقاء حقيقيين فى عام 2012، وفى عام 2019، أخبرت شياوكسيا لو أنها تواجه صعوبة فى العثور على وظيفة وأوصت لو باستخدام الأبراج الصينية وقراءة الطالع لتحسين حظها.

فى عام 2020، دعت لو شياوكسيا للعيش معها فى شنغهاى، بعد أن انتقلت شياوكسيا للعيش، قدمتها لو إلى "كاهن"

يُدعى وانغ، عبر تطبيق الدردشة.

فى نوفمبر، حاكمت نيابة شنغهاى "لو" بتهمة الاحتيال وأمرتها بإعادة 275 ألف يوان إلى شياوكسيا.



