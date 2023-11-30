عرافة تقنع صينية بوفاتها بعد عام وتحصل على 210 آلاف دولار لتُطيل عمرها

(MENAFN
- Youm7) سلمت امرأة تؤمن بالخرافات فى الصين، قيل لها إن أمامها أقل من عام لتعيشه من قبل "صديقتها المفضلة" التى تظاهرت بأنها عرافة عبر الإنترنت، ما مجموعه 1.5 مليون يوان أو ما يعادل 210 آلاف دولار أمريكى لإطالة عمرها.
وقالت المرأة، التى تستخدم الاسم المستعار "شياوكسيا"، إن "عرافة" أخبرتها فى عام 2021 عندما كانت تبلغ من العمر 30 عامًا، أنها لن تعيش بعد 31 عامًا، وأنها بحاجة إلى شراء تعويذة حصلت عليها بعد صعوبات لا حصر لها من أجل "إطالة فترة حياتها"، وفقا لما ذكره موقع scmp الصينى.
احتيال على الانترنت
كما طلبت العرافة من شياوكسيا أن تحافظ على سرية معاملاتهم وإلا "لن تكون فعالة"، فصدقت شياوكسيا، وجمعت مليون يوان عن طريق الاقتراض من أقاربها وأصدقائها، ومن خلال قروض عبر الإنترنت، وعن طريق رهن شقة سجلتها أختها باسمها، لدفع ثمن التعويذة عبر تطبيق الدردشة.
أدركت عائلتها أن هناك خطأ ما وأخذت شياوكسيا إلى الشرطة، واتضح أن العرافّة هى أقرب صديقاتها وزميلتها فى الغرفة، ولقبها لو.
التقى الثنائى عبر الإنترنت وأصبحا أصدقاء حقيقيين فى عام 2012، وفى عام 2019، أخبرت شياوكسيا لو أنها تواجه صعوبة فى العثور على وظيفة وأوصت لو باستخدام الأبراج الصينية وقراءة الطالع لتحسين حظها.
فى عام 2020، دعت لو شياوكسيا للعيش معها فى شنغهاى، بعد أن انتقلت شياوكسيا للعيش، قدمتها لو إلى "كاهن"
يُدعى وانغ، عبر تطبيق الدردشة.
فى نوفمبر، حاكمت نيابة شنغهاى "لو" بتهمة الاحتيال وأمرتها بإعادة 275 ألف يوان إلى شياوكسيا.
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