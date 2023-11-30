أسعار الذهب فى مصر تتراجع 45 جنيها بمستهل تعاملات اليوم

MENAFN - Youm7) شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم انخفاضا بحوالي 45 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2785 جنيها للجرام مقابل 2830 جنيها، في حين يسجل السعر العالمي للذهب عند 2041 دولار للأونصة.أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3183 جنيها.

عيار 21 يسجل 2785 جنيها.عيار 18 يسجل 2387 جنيها.عيار 14 يسجل 1857 جنيها.الجنيه الذهب 22000 جنيه.الذهب عالمياً

تظهر توقعات السوق حاليًا فرصة تزيد عن 40 ٪ أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة باحتمال يبلغ 22٪ تقريبًا في اليوم السابق.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%. مؤشر الدولار انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بينما انخفض الدولار منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 3.5%.الأداء الضعيف في مستويات الدولار الأمريكي ساعد على ارتفاع مستويات الذهب بشكل كبير، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات النمو عن الربع الثالث للاقتصاد الأمريكي، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 5% من نمو سابق بنسبة 4.9%، كما تصدر غدا بيانات عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.