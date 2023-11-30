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افتتاحه أمام الزوار بداية من غدا الجمعة.. ننشر أول صور لـالدرج العظيم

11/30/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع الصور الأولى للدرج العظيم، بالمتحف المصري الكبير ، والذي يحوي العشرات من القطع الأثرية الضخمة، ومن المقرر افتتاحه أمام الزائرين بداية من غدًا الجمعة، وإضافته للأماكن المسموح بزيارتها داخل المتحف في إطار التشغيل التجريبي للمتحف.
ويضم الدرج العظيم مجموعة من التماثيل الضخمة، ويركز سيناريو العرض المتحفى للدرج العظيم، على الملوك والآلهة، وينقسم لأربعة أقسام، يتناول القسم الأول: كيف يتم تصوير "الملك" ونحته فى الأعمال الفنية، ولماذا بعض القطع كبيرة الحجم، فى حين تكون آخرى أصغر، أما القسم الثانى فيركز على منزلة الآلهة، ويشمل نحت الملوك خلال مشاركتهم الطقوس الدينية، إضافة إلى الركائز والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملك، ويركز القسم الثالث على كيف كانت العلاقة بين الملك والآلهة وهذا سوف يتضح من خلال النحت الثلاثى الأبعاد، وتماثيل ثلاثية ورباعية للملك والآلهة، وسوف يركز القسم الرابع على حماية جسم الملك بعد الموت، على وجه التحديد، وفقط مع التوابيت الملكية "التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى محنطة" من فترات مختلفة.
يذكر أن المتحف المصري الكبير، يشهد معرض "توت عنخ آمون التفاعلى"، والذى يأتى بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتالس الإسبانية، ومن خلال تجربة تفاعلیة، باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية، يتمكن الزوار من رؤية أنفسهم، في حياة الملك الأسطورى توت عنخ آمون، كما يستطيعون الانطلاق في رحلة سمعية وبصرية رائعة، تمتد لأكثر من 3400 عام فى عمق التاريخ، ليكتشفوا عجائب وأسرار كنوز الملك، ابتداءً من أساطير خلق هيليوبوليس، وصولًا إلى كنوز مقبرته. وبينما هم يستكشفون المعابد والكنوز والأسرار، المُعاد إحياؤها من مصر القديمة (بالذكاء الاصطناعى)، سيدخلون فى معايشة جديدة مع عرض بصرى بزاوية 360 درجة، ومقرون بموسيقى تصويرية ساحرة، تُعَزِّز من روعة التجربة.

أول صور للدرج العظيم

الدرج العظيم


الدرج العظيم




المتحف المصري الكبير من الداخل


إحدى قاعات المتحف المصري الكبير









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