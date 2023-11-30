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المجلس التصديرى للتغليف: توعية 40 شركة مصرية للاتجاه نحو الاستدامة

11/30/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) نظم المجلس التصديري للتعبئة والتغليف والورق بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فعالية وورشة عمل للتوعية بالتعبئة والتغليف المستدام للبلاستيك بمشاركة قرابة 40 شركة في قطاع التغليف.



وأعلن المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف والطباعة، أن التوعية بالتعبئة المستدامة يستهدف رفع وعي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بفرص التوسع المتاحة لها، واللوائح الداخلية والخارجية الجديدة، وفرص التمويل الأخضر والدعم الفني المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار "إلياس" في كلمته بورشة العمل، إلي أنه يجب وضع التحول نحو الاستدامة ضمن خطط جميع الشركات التي تسعي إلي زيادة صادراتها خلال الفترة القادمة، موضحاً " أن الاستدامة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد والتحول نحو المواد القابلة للتحلل وخفض نسبة العوادم والمخلفات".



وأوضح رئيس المجلس التصديري للتغليف، أنه يجب إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلي خامات تستخدم للمرة الثانية وهي عملية معروفة باسم الاقتصاد الدوار وهو توجه عالمي وأساس تحقيق الاستدامة وهذا الاتجاه سيكون أساس لعملية التصدير لبعض الأسواق في المستقبل.



وذكر نديم إلياس، أن هناك عدد من البرامج التمويلية للتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدوار منها برامج مع البنك الأوروبي للتنمية ومكتب الالتزام البيئي والتي يمكن استخدامها للشركات لتحقيق الاستدامة والتحول للطاقة الخضراء والنظيفة والاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المواد الصناعية.












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