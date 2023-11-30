جيرار دى نرفال.. كاتب فرنسى ترك بلاده إلى القاهرة هربا من الجنون

MENAFN - Youm7) جيرار دي نرفال أديب فرنس وشاعر وكاتب مقالات ومترجم، عاش في القرن التاسع عشر حيث ولد عام 1805 واسمه الحقيقي جيرار لابروني لكن لهذا الكاتب قصة مع مصر فقد رحل إليها عن بلاده هربا من الجنون إذ رأي أنه بحاجة للهجرة إلى بلاد الشرق.

وقد جاء عنه في كتاب القاهرة مؤرخة مشاهد من ثقافة وتمثيل المدينة عبر الزمن للدكتور نزار الصياد: منذ القرن السادس عشر، تعددت أسباب توافد الرحالة الأوروبيين إلى مصر، من رحلات تبشيرية، لأخرى استكشافية لبعثات تعليمية وثقافية وفنية، للبحث عن العمل والثراء والشهرة. لكن أيا من هؤلاء الرحالة لم يأت بحثا عن التعافي من مَس الجنون بالهروب إلى عالم السحر والمجهول مثلما فعل الكاتب الفرنسي جيرار دو نيرفال في عام 1843م، بعد عامين من إصابته بنوبة جنون استدعت إيداعه مصحة نفسية للعلاج لمدة عشرة أشهر، تعافى بعدها واتخذ قراره بالسفر إلى الشرق، ذلك العالم السحري الغامض، بحثا عن ملاذ لروحه التي هامت طويلا ما بين الهلاوس والشتات والصراع مع الذات.

لا يمكننا أن نختزل كتاب "رحلة إلى الشرق" بكونها مجرد يوميات سفر ولا توصيفها بأدب الرحلات الذي يتميز بالدقة الزمنية والتاريخية والالتزام بوصف المشاهدات تفصيليا بغرض تعليمي، ولكنها تندرج في عالم الرواية المليء بالخيال الشعري والمدرسة الرومانسية الفرنسية في القرن التاسع عشر التي ينتمي إليها نيرفال والشخصيات المستوحاة من الواقع والسرد الروائي الذي يختلط فيه الواقع بالخيال، والذي يرسم الكاتب من خلاله ملامح الحياة اليومية المعاصرة للقاهرة وسكانها بشكل أشبه بلوحة فنية ساحرة.

ووفقا لميشيل جانريه يصيغ نيرفال، بدرجة كبيرة، نصا يكتبه بضمير المتكلم، يستغرق فيه تماما ويحقق من خلاله تمازجا ما بين الحلم والواقع لذلك كانت القاهرة وجهته الأولى التي طالما راوده حلم رؤيتها منذ صغره، حتى إنه شرع في تعلم اللغة العربية والخط العربي في شبابه.

في خطابه المفتوح إلى صديقه الكاتب الفرنسي تيوفيل جوتييه ، يصف نيرفال ما كانت القاهرة تمثله له قبل أن يراها: "قاهرتي القديمة، تلك التي رأيتها مرارا في أحلامي، حتى إنني ظننت مثلك أني عشت بها حتما في عصر من العصور، ربما في عصر السلطان بيبرس أو الخليفة الحاكم ..جاء نيرفال إلى القاهرة بحثًا عن صخب الحياة، أرادها "قاهرة" لمرضه ونوبات جنونه، فمنحته ما أراد، وعاد من رحلته ليكتب عملا روائيا يعد من أروع ما كتب عن القاهرة في القرن التاسع عشر. حتى إن فيكتور هوجو مدح الكتاب قائلا: "لو لم يذهب چیرار دو نيرفال إلى مصر، ولم يقم برسم عاداتها بكل هذا السحر والدقة، لكنت سافرت إليها بكل تأكيد الآن لست مضطرًا لذلك"، وهذا أقصى مديح يمكنني أن أكيله لكتابه.