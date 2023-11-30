سر كنيسة الشيطان.. باحثون يكشفون أسرار كهف عالم الأرواح في فنلندا

MENAFN - Youm7) يقع كهف بيرونكيركو أو كنيسة الشيطان باللغة الإنجليزية في متنزه كولي الوطني في فنلندا، وقد اكتسب شهرة بسبب اتصاله المزعوم بعالم الأرواح وقد كشف باحثون من جامعة شرق فنلندا عن سبب إدعاء الزوار أنهم "يشعرون بوجود روح" داخل الكهف فوفقًا للخبراء، يعود الأمر كله إلى صدى فريد.

وقالت الباحثتان المؤلفتان للدراسة ريتا رينيو وإيلينا هايتونين وفقا لما أورده موقع ديلى ميل البريطاني: "عندما يسمع باحث الصوتيات على أنه رنين، ربما شعر الناس في الماضي بوجود روح، وقد يشعر الممارس الشاماني بوجود طاقة استثنائية، كل حسب خلفيته".

وفي الفولكلور القديم، كان الكهف معروفًا بأنه مكان يلتقي فيه الحكماء المحليون للتواصل مع عالم الأرواح وقد استخدم رجل معروف باسم كينولاينن كنيسة الشيطان بانتظام لإجراء طقوس سحرية.

وقالت الباحثة ريتا رينيو: "وفقا للفولكلور، كان كينولاينن يأخذ مرضاه إلى "الكنيسة" للتحدث مع الشيطان حول أسباب وعلاج أمراضهم وهذا النوع من طقوس الشفاء غالبًا ما يتضمن الصراخ بصوت عالٍ، والدوس، وإطلاق النار، والضرب".

وفي دراستهم الجديدة، شرع الباحثون في استكشاف ما إذا كانت الخصائص الصوتية للكهف يمكن أن تساعد في تفسير المعتقدات المرتبطة به.

وكشف تحليل للكهف أنه يضم ظاهرة رنين متميزة تعمل على تضخيم الأصوات وإطالة أمدها عند ترددات محددة ووفقا للباحثين، فإن هذه الظاهرة ناجمة عن موجة واقفة بين الجدران المتوازية الملساء للكهف.

ويؤدي هذا إلى توليد نغمة عند التردد الطبيعي للكهف - 231 هرتز - والتي تظل مسموعة لمدة ثانية واحدة تقريبًا بعد صدور أصوات مثل التصفيق أو الطبول أو الانفجارات.

وكجزء من الدراسة، أجرى الفريق لقاءات مع ممارسين للشامانية في العصر الحديث يستخدمون الكهف لأداء الطقوس.