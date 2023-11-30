الدرج العظيم يضم أكثر من 72 تمثالا .. اعرف مسار الزيارة

MENAFN - Youm7) يضم المتحف المصرى الكبير أحد أكبر المتاحف العالمية، مجموعة متفردة من القطع الأثرية، إذ يستطيع الزائر أن يرى ما يتجاوز الـ 50 ألف قطعة،بما فيها المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون التى تعرض لأول مرة بشكل كامل، ويتفرد هذا الصرح الضخمبالعديد من التصميمات التي لا يوجد لها مثيل في العالم، من بينهما "الدرج العظيم"، والذى تم مؤخرا ضمه لمنطقة الزياراتالمسموح بها ضمن الأماكن المفتوحة للجمهور قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.

ويضم الدرج العظيم حوالى 72 تمثالا وهى التماثيل الثقيلة والضخمة التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة التى تبدأ منذ العصر الدولة القديمة إلى العصر اليونانى الرومانى، ويحوى مجموعة أكثر من رائعة تحاكى عدة موضوعات أولها الملكية من خلال عرض مجموعة من تماثيل الملوك الضخمة سواء الكاملة أو النصفية مثل تمثال الملك رمسيس ومرنبتاح وحتشبسوت وسونسرت، والموضوع الثانى يتحدث عن أماكن العبادة فى مصر القديمة من خلال عرض مجموعة من البوابات والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملك، مثل بوابة الملك أمنمحات وسونسرت، أمام الموضوع الثالث الذى يتناوله الدرج فيتحدث عن الملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض مجموعة من الآثار الثلاثية والزوجية جنبًا إلى جنب مع تمثيل واحدة من الشخصيات من الآلهة فى الإنسانز، مثل ثالوث الملك رمسيس ومرنبتاح وسخمت، والموضوع الرابع يتحدث عن الحياة الأخرى من خلال عرض عدد من التوابيت الملكية المميزة التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى محنطة" من فترات مختلفة، على الدرج العظيم المتفرد به المتحف الكبير.







الجزء المسموح به بالزيارة هو المتعلق بالخدمات التجارية، والذى يوجد على جهة اليمين عند دخولك من البوابة الخاصة بالمتحف بعد مرورك من البوابة الخارجية، ليرى الزائر أول قطعة أثرية وهى مسلة رمسيس الثانى أو أول مسلة معلقة فى العالم، لأن تلك المسلة يستطيع الزائ أن يرى خرطوش الملك أسقل جسم المسلة والذى يظر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.





ثم بعد ترك المسلة المعلقة يعبر الزائر من بوابة المتحف ليدخل بهو المتحف الكبير ويكون فى استقباله الملك رمسيس الثانى، وبمحيطة عمود النصر للملك مرنبتاح إلى جانب تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمى، ولنجد على الجهة اليسري الدرج العظيم والذى الطريق المؤدى لقاعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون ومنه إلى باقى قاعات المتحف، والجهة اليمنى وهى الناحية التجارية.







والناحية التجارية أو المنطقة التجارية التي تضم عدد من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا.