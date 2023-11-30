صاحب فلسفة خاصة به.. حسن فتحى شيخ المعماريين.. حياته فى 21 معلومة

MENAFN - Youm7) معمارى كبير تبنى فلسفة إقامة العمارة بخامات ملائمة للبيئة، ومن أبرز مشروعاته قرية "القرنة" بالأقصر، وهو المشروع الذى حصل بموجبه على جائزة الدولة التشجيعية للفنون الجميلة وميدالية ذهبية، هو المهندس المعمارى الكبير حسن فتحى ، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر من عام 1989م.







ــ ولد فى محافظة الإسكندرية ثم انتقل مع أسرته فى سن 8 سنوات للإقامة فى القاهرة.

ــ حصل على دبلوم العمارة من المهندسخانة بجامعة فؤاد الأول "القاهرة" عام 1926.

ــ عمل بعد تخرجه مهندسا بالإدارة العامة للمدارس بالمجالس البلدية "المجلس المحلى حاليا"

ــ قام بالتدريس بمدرسة الفنون الجميلة.







ــ كلف بوضع تصميم لمشروع قرية القرنة فى الأقصر عام 1946

ــ عين رئيسا لإدارة المبانى المدرسية بوزارة المعارف من 1949 حتى 1952.

ــ غادر مصر عام 1959 للعمل لدى مؤسسة دوكسياديس للتصميم والإنشاء بأثينا فى اليونان، لمدة عامين.

ــ ترأس فى الفترة ما بين عامى 1963 و1965 مشروعًا تجريبيًا لإسكان الشباب تابع لوزارة البحث العلمى المصرية.

ــ عمل خبير لدى منظمة الأمم المتحدة فى مشروعات التنمية بالمملكة العربية السعودية فى 1966.

ــ عمل خبير بمعهد أدلاى أستفسون بجامعة شيكاغو عام 1975.







جوائز حصل عليها

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جائزة الدولة التشجيعية للفنون الجميلة عن تصميم وتنفيذ قرية القرنة الجديدة

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ميدالية وزارة التربية والتعليم

ــ ميدالية هيئة الآثار المصرية

ــ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

ــ جائزة أغاخان للعمارة

ــ جائزة بالزان العالمية إيطاليا

ــ الميدالية الذهبية الأولى - الاتحاد الدولي للمعماريين في باريس

ــ الميدالية الذهبية من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين

ــ الجائزة التذكارية لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا

ــ جائزة لويس سوليفان للعمارة

ــ جائزة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية







قرية القرنة

