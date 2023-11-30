صاحب فلسفة خاصة به.. حسن فتحى شيخ المعماريين.. حياته فى 21 معلومة

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- Youm7) معمارى كبير تبنى فلسفة إقامة العمارة بخامات ملائمة للبيئة، ومن أبرز مشروعاته قرية "القرنة" بالأقصر، وهو المشروع الذى حصل بموجبه على جائزة الدولة التشجيعية للفنون الجميلة وميدالية ذهبية، هو المهندس المعمارى الكبير حسن فتحى ، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر من عام 1989م.
ــ ولد فى محافظة الإسكندرية ثم انتقل مع أسرته فى سن 8 سنوات للإقامة فى القاهرة.
ــ حصل على دبلوم العمارة من المهندسخانة بجامعة فؤاد الأول "القاهرة" عام 1926.
ــ عمل بعد تخرجه مهندسا بالإدارة العامة للمدارس بالمجالس البلدية "المجلس المحلى حاليا"
ــ قام بالتدريس بمدرسة الفنون الجميلة.
ــ كلف بوضع تصميم لمشروع قرية القرنة فى الأقصر عام 1946
ــ عين رئيسا لإدارة المبانى المدرسية بوزارة المعارف من 1949 حتى 1952.
ــ غادر مصر عام 1959 للعمل لدى مؤسسة دوكسياديس للتصميم والإنشاء بأثينا فى اليونان، لمدة عامين.
ــ ترأس فى الفترة ما بين عامى 1963 و1965 مشروعًا تجريبيًا لإسكان الشباب تابع لوزارة البحث العلمى المصرية.
ــ عمل خبير لدى منظمة الأمم المتحدة فى مشروعات التنمية بالمملكة العربية السعودية فى 1966.
ــ عمل خبير بمعهد أدلاى أستفسون بجامعة شيكاغو عام 1975.
جوائز حصل عليها
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جائزة الدولة التشجيعية للفنون الجميلة عن تصميم وتنفيذ قرية القرنة الجديدة
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ميدالية وزارة التربية والتعليم
ــ ميدالية هيئة الآثار المصرية
ــ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى
ــ جائزة أغاخان للعمارة
ــ جائزة بالزان العالمية إيطاليا
ــ الميدالية الذهبية الأولى - الاتحاد الدولي للمعماريين في باريس
ــ الميدالية الذهبية من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين
ــ الجائزة التذكارية لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا
ــ جائزة لويس سوليفان للعمارة
ــ جائزة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية
قرية القرنة
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