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مسحة ضوئية بديل كلمات المرور تمنع تسلل الغرباء على الواى فاى.. اعرف التفاصيل

11/30/2023 4:29:30 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة VIRGIN Media عن خدعة Wi-F ذكية تجعل مشاركة كلمة المرور الخاصة بك أسهل بكثير.



من المعروف أن كلمات مرور جهاز التوجيه طويلة ومعقدة ومليئة بأحرف عشوائية، وفقا لتقرير thesun.



على الرغم من أن الأمر مزعج، إلا أن هذا مهم لمنع المتسللين من اختراق شبكتك بسهولة.



لذا فإن تغييره إلى شيء بسيط ليس خيارًا آمنًا.



عندما تقوم بإضافة جهاز جديد أو حتى مشاركة شبكة Wi-Fi مع صديق يزورك، يتعين عليك إجراء عملية طويلة لكتابة الرمز.



وتأتي بعض أجهزة توجيه Wi-Fi مزودة بكلمة المرور على البطاقة، وهو ما يعني على الأقل أنك لن تضطر إلى قلب جهاز التوجيه.



وفى الوقت نفسه، يمتلك الآخرون رمز QR مفيدًا لمسحه ضوئيًا .



ومع ذلك، فإن Virgin Media تخطو خطوة أبعد حتى لا تضطر حتى إلى النهوض.



وكل ذلك في تطبيق Virgin Connect المجاني الخاص بالشركة.



افتحه وسيظهر لك التطبيق رمز QR الذي يمكنك مشاركته مع أي شخص.



كل ما عليهم فعله هو مسحه ضوئيًا باستخدام كاميرا هواتفهم وسيتم توصيل هواتفهم دون الحاجة إلى كتابة أي كلمات مرور.



وقالت فيرجن ميديا ​​في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي كنت أزحف فيها على أربع في محاولة للعثور على رمز WiFi أو العبث بكلمات مرور طويلة لضيوفك".



"إذا كنت أحد عملاء Virgin Media للنطاق العريض، فلن يكون من الأسهل مشاركة كلمة مرور شبكة WiFi الخاصة بك."



إذا لم يكن لديك تطبيق Virgin Connect بالفعل ، فقم بتنزيله الآن لنظام التشغيل iOS أو Android .



قم بتسجيل الدخول، ثم اضغط على علامة التبويب الصفحة الرئيسية.



ستجد هنا رمز الاستجابة السريعة الذي يمكنك إظهاره للأصدقاء والعائلة لمسحه ضوئيًا.



إذا لم تكن مع Virgin Media أو لم تنجح هذه الطريقة معك، فهناك طريقة أخرى أسرع.



كيفية الانضمام بسرعة إلى شبكة Wi-Fi من جهاز iPhone



إذا كنت تستخدم iPhone وكان صديقك يستخدمه أيضًا، فأنت محظوظ.



طالما أن لديكم بعضكم البعض كجهات اتصال، يمكنكم مشاركة كلمة المرور مع بعضكم البعض على الفور.



كل ما على الزائر فعله هو الشبكة على الشبكة المنزلية المعنية.



يجب أن تظهر نافذة منبثقة على شاشة جهاز iPhone الخاص بك تسألك عما إذا كنت تريد مشاركتها.



تابع المشاركة وسيتصل هاتف iPhone الخاص بالشخص الآخر به تلقائيًا.





خدعة مشاركة الواي فاي السريعة للايفون



يمكن لأجهزة iPhone التي تحاول الاتصال بشبكات Wi-Fi أخرى تجنب كتابة كلمة المرور بطريقة مختلفة أيضًا.



انتقل إلى الإعدادات وحدد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها.



بعد ذلك، اضغط مرتين على
مربع كلمة المرور
.



يجب أن يظهر مربع صغير يُشير إلى مسح النص
، اضغط عليه.



ستظهر نافذة في الجزء السفلي من شاشتك لتكشف عما تراه الكاميرا.



قم بتمرير الكاميرا فوق تفاصيل كلمة المرور الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التوجيه الخاص بك.



اضغط على أيقونة النص الصغيرة في أسفل اليمين عندما تظهر الخطوط الصفراء.



اضغط على نص كلمة المرور من لقطة الشاشة التي تظهر ويجب إدخال النص تلقائيًا في حقل كلمة المرور .












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