كيفية حذف حسابك على جوجل .. دليل خطوة بخطوة

MENAFN - Youm7) في ظروف معينة، قد تجد ضرورة لحذف حسابك على Google، فسواء كنت تقوم بالتبديل إلى مزود بريد إلكتروني جديد أو تتطلع ببساطة إلى تنظيم تواجدك عبر الإنترنت، فإن العملية واضحة ومباشرة ولكنها تأتي مع بعض الاعتبارات الحاسمة، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية حذف حسابك على Google.احذر قبل الحذف

لكن حذف حساب جوجل الخاص بك يعني فقدان جميع البيانات المرتبطة به، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والملفات والتقويمات والصور، ولن يكون الوصول إلى خدمات جوجل مثل Gmail وDrive والتقويم وPlay متاحًا بعد الآن، وسيتم أيضًا مصادرة الاشتراكات والمحتوى الذي تم شراؤه على YouTube أو Google Play، مثل التطبيقات والأفلام والألعاب والموسيقى والبرامج التلفزيونية.

قم بمراجعة المعلومات الخاصة بك

قبل البدء في عملية الحذف، قم بمراجعة المعلومات الموجودة في حسابك، حيث توفر Google خيارًا لتنزيل البيانات التي تريد الاحتفاظ بها، وإذا كان عنوان Gmail الخاص بك مرتبطًا بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات، فأضف عنوان بريد إلكتروني جديدًا لهذه الخدمات. قم بتحديث معلومات استرداد حسابك لمحاولات استرداد الحساب المحتملة في المستقبل.

حذف حسابك

- انتقل إلى قسم البيانات والخصوصية في حساب Google الخاص بك.

- قم بالتمرير لأسفل إلى "بياناتك وخيارات الخصوصية". - حدد "مزيد من الخيارات" ثم "حذف حسابك على Google". - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية حذف الحساب. - تذكر أن حذف أحد حسابات Google لن يؤثر على الحسابات الأخرى التي قد تكون لديك. - الإجراءات الإضافية: إزالة خدمات أو تطبيقات محددةإذا كنت لا تريد حذف حسابك على Google بالكامل، فلديك خيارات للقيام بما يلي: -احذف Gmail من حسابك. - قم بإزالة خدمات Google محددة بشكل فردي. - قم بإلغاء الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث المتصلة بحسابك على Google.