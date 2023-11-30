فى 5 خطوات.. كيفية وضع الكاميرات الأمنية بشكل صحيح حول منزلك

(MENAFN
- Youm7) أثبتت الكاميرات الأمنية أنها رادع كبير، حيث تجبر اللصوص المحتملين على تخمين أفعالهم المخادعة، وعلى الرغم من ذلك، فإن البعض يتسم بالوقاحة الكافية للمضي قدمًا، ولهذا السبب يجب أن تفكر في وضع الكاميرا الأمنية بشكل مناسب، وسيكون للكاميرا الموضوعة بشكل جيد مجال رؤية كبير وتكون موجودة في مكان يجعل من الصعب التلاعب بالكاميرا، وفقا لتقرير digitartlend.
وفيما يلي نظرة متعمقة حول كيفية وضع الكاميرات الأمنية بشكل صحيح حول منزلك، مما يضمن أنك تراقب كل ما يهم.
1 تواجه مداخل المنزل
المداخل هي الأماكن الأولى والأكثر أهمية لوضع الكاميرا في مكان استراتيجي، سيتم ثني قراصنة الشرفة واللصوص المحتملين عن ارتكاب الجرائم لأنهم يعرفون أنه سيتم اكتشافهم وتسجيلهم، ومع ذلك، لا ترغب في وضعها على مستوى العين، لأن ذلك سيعرضها للخطر.
الحل الأفضل هو رفعها على الحائط، عادة على ارتفاع حوالي 9 أقدام من الأرض، حتى لا يتمكن اللصوص من الوصول إليها. إذا لم يكن لديك شرفة تسمح بخط رؤية مباشر للأبواب الأمامية أو الخلفية، فكر في تثبيتها في زوايا منزلك. ستكون عالية بما يكفي وستسجل أي نشاط عند تلك المداخل، دون الخوف من إزالتها.
2 تتدلى من الأشجار فى الفروع القريبة
بالنسبة لهذه الخطوة التالية، ستحتاج إلى الاستثمار في كاميرا أمنية تتمتع بحماية كبيرة ضد العناصر وتعمل بالبطارية. وذلك لأنه من غير المرجح أن يكون لديك مصدر طاقة بالقرب من الأشجار المحيطة بممتلكات منزلك. من أجل ربطها بشجرة أو فرع، قد يُطلب منك تركيب محول يسمح لكاميرا الأمان بالبقاء مثبتة بها.
3 زوايا الغرف الداخلية
بمجرد دخول المنزل، سيكون من السهل على أي لص أن يعطل كاميرات المراقبة الداخلية الخاصة بك إذا كانت موضوعة على مكتب أو سطح الطاولة. في تلك المرحلة، كانوا يصرخون ليتم أخذهم.
لذلك ضعها في مكان مرتفع في زوايا الغرف، لن تتمتع كاميرات الأمان الخاصة بك بنقطة مراقبة أفضل فحسب، بل ستوضع على ارتفاع كافٍ لإحباط المحاولات السهلة لسرقة الكاميرا أو تعطيلها.
4 مناطق لعب خارجية
إن توجيه كاميرات الأمان الخاصة بك نحو مناطق اللعب الخارجية حول منزلك، مثل مجموعة الأرجوحة القريبة أو صالة الألعاب الرياضية في الغابة، سيكون جيدًا لتوفير المزيد من راحة البال، ولن تكون قادرًا على الإشراف على أنشطة أطفالك الخارجية فحسب، بل ستكون الكاميرات الأمنية قادرة على تنبيهك عبر الإشعارات التي تصل إلى هاتفك عند تشغيل حدث حركة.
5 وضع الكاميرا الأمنية والوصول إلى السماء
ستحتاج إلى وضع الكاميرات في مكان يجعل من الصعب التلاعب بالكاميرا ، في معظم الحالات، يعني ذلك وضع الكاميرا في أعلى موضع ممكن.
حيث يحتاج المجرمون إلى رؤية الكاميرات الخاصة بك وفهم أنه لا توجد طريقة لتجاوزها دون أن يلاحظوا أحد، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون من الصعب جدًا رؤية الكاميرا الخاصة بك، ولكن يجب أن يكون من الصعب التلاعب بها، ومن الواضح أن الكاميرا يجب أن تراقب نقاط الوصول الرئيسية.
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