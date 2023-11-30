-->

Friday, 01 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فى 5 خطوات.. كيفية وضع الكاميرات الأمنية بشكل صحيح حول منزلك

11/30/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Youm7) أثبتت الكاميرات الأمنية أنها رادع كبير، حيث تجبر اللصوص المحتملين على تخمين أفعالهم المخادعة، وعلى الرغم من ذلك، فإن البعض يتسم بالوقاحة الكافية للمضي قدمًا، ولهذا السبب يجب أن تفكر في وضع الكاميرا الأمنية بشكل مناسب، وسيكون للكاميرا الموضوعة بشكل جيد مجال رؤية كبير وتكون موجودة في مكان يجعل من الصعب التلاعب بالكاميرا، وفقا لتقرير digitartlend.



وفيما يلي نظرة متعمقة حول كيفية وضع الكاميرات الأمنية بشكل صحيح حول منزلك، مما يضمن أنك تراقب كل ما يهم.



1 تواجه مداخل المنزل



المداخل هي الأماكن الأولى والأكثر أهمية لوضع الكاميرا في مكان استراتيجي، سيتم ثني قراصنة الشرفة واللصوص المحتملين عن ارتكاب الجرائم لأنهم يعرفون أنه سيتم اكتشافهم وتسجيلهم، ومع ذلك، لا ترغب في وضعها على مستوى العين، لأن ذلك سيعرضها للخطر.



الحل الأفضل هو رفعها على الحائط، عادة على ارتفاع حوالي 9 أقدام من الأرض، حتى لا يتمكن اللصوص من الوصول إليها. إذا لم يكن لديك شرفة تسمح بخط رؤية مباشر للأبواب الأمامية أو الخلفية، فكر في تثبيتها في زوايا منزلك. ستكون عالية بما يكفي وستسجل أي نشاط عند تلك المداخل، دون الخوف من إزالتها.



2 تتدلى من الأشجار فى الفروع القريبة





بالنسبة لهذه الخطوة التالية، ستحتاج إلى الاستثمار في كاميرا أمنية تتمتع بحماية كبيرة ضد العناصر وتعمل بالبطارية. وذلك لأنه من غير المرجح أن يكون لديك مصدر طاقة بالقرب من الأشجار المحيطة بممتلكات منزلك. من أجل ربطها بشجرة أو فرع، قد يُطلب منك تركيب محول يسمح لكاميرا الأمان بالبقاء مثبتة بها.



3 زوايا الغرف الداخلية



بمجرد دخول المنزل، سيكون من السهل على أي لص أن يعطل كاميرات المراقبة الداخلية الخاصة بك إذا كانت موضوعة على مكتب أو سطح الطاولة. في تلك المرحلة، كانوا يصرخون ليتم أخذهم.



لذلك ضعها في مكان مرتفع في زوايا الغرف، لن تتمتع كاميرات الأمان الخاصة بك بنقطة مراقبة أفضل فحسب، بل ستوضع على ارتفاع كافٍ لإحباط المحاولات السهلة لسرقة الكاميرا أو تعطيلها.



4 مناطق لعب خارجية



إن توجيه كاميرات الأمان الخاصة بك نحو مناطق اللعب الخارجية حول منزلك، مثل مجموعة الأرجوحة القريبة أو صالة الألعاب الرياضية في الغابة، سيكون جيدًا لتوفير المزيد من راحة البال، ولن تكون قادرًا على الإشراف على أنشطة أطفالك الخارجية فحسب، بل ستكون الكاميرات الأمنية قادرة على تنبيهك عبر الإشعارات التي تصل إلى هاتفك عند تشغيل حدث حركة.



5 وضع الكاميرا الأمنية والوصول إلى السماء



ستحتاج إلى وضع الكاميرات في مكان يجعل من الصعب التلاعب بالكاميرا ، في معظم الحالات، يعني ذلك وضع الكاميرا في أعلى موضع ممكن.



حيث يحتاج المجرمون إلى رؤية الكاميرات الخاصة بك وفهم أنه لا توجد طريقة لتجاوزها دون أن يلاحظوا أحد، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون من الصعب جدًا رؤية الكاميرا الخاصة بك، ولكن يجب أن يكون من الصعب التلاعب بها، ومن الواضح أن الكاميرا يجب أن تراقب نقاط الوصول الرئيسية.












MENAFN30112023000132011024ID1107514834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث