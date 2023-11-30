وزير الصناعة والتجارة يزور مقر مصنع العالمية للهندسة الكهربائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أنّ‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬ويؤدّي‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬منوّها‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬وأطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لخلق‭ ‬مناخ‭ ‬جاذب‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ (‬2022-2026‭). ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬مصنع‭ ‬العالمية‭ ‬للهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الصناعية‭ ‬بالحد،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمعة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المصنع،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمصنع‭.‬

بعدها‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المصنع،‭ ‬واستمع‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬خطوات‭ ‬التصنيع‭ ‬ومراحل‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المصنع،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وحلول‭ ‬تكنولوجية‭ ‬متطورة‭ ‬تدعم‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصنع‭ ‬العالمية‭ ‬للهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬وصيانة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬والكهربائية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬كأنظمة‭ ‬الحرائق‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭ ‬وأنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬المنزلية‭ ‬وتصنيع‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬التوصيلية‭ ‬والاتصالات‭ ‬لعملائه‭ ‬وتصميم‭ ‬وبناء‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬وغرف‭ ‬الحاسوب،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬والحلول‭ ‬التكنولوجية‭.‬