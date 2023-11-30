-->

Friday, 01 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((تمكين)) يزور ((مجموعة ناس))

11/30/2023 4:29:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بزيارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ناس،‭ ‬وذلك‭ ‬للتعريف‭ ‬ببرامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬واطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المميزات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬وبرامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭.‬‮

وتعتبر‭ ‬مجموعة‭ ‬ناس‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتميزها‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭: ‬الهندسة‭ ‬والإنشاءات‭ ‬والتصنيع،‭ ‬والخدمات‭ ‬البيئية‭ ‬والبحرية،‭ ‬والتجارة،‭ ‬والتسويق،‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬الدعم‭ ‬المقدمة‭ ‬لتوظيف‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬ومجزية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬وتطوره‭. ‬

MENAFN30112023000055011008ID1107514831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث