((تمكين)) يزور ((مجموعة ناس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قامت الإدارة التنفيذية بصندوق العمل (تمكين) بزيارة مجموعة ناس، وذلك للتعريف ببرامج تمكين المستحدثة واطلاعهم على أبرز المميزات المعنية بالتوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في المؤسسة وبرامج دعم المؤسسات.
وتعتبر مجموعة ناس من الشركات العائلية الرائدة في المنطقة لتميزها في قطاعات عديدة مثل: الهندسة والإنشاءات والتصنيع، والخدمات البيئية والبحرية، والتجارة، والتسويق، وغيرها. كما تحرص المجموعة على تنمية قدرات مواردها البشرية. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من مؤسسات القطاع الخاص من أجل اطلاعهم على أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج تمكين المستحدثة وكيفية الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة لتوظيف وتوفير فرص عمل نوعية ومجزية للكوادر الوطنية مما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد المحلي وتطوره.
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