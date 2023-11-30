((تمكين)) يزور ((مجموعة ناس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بزيارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ناس،‭ ‬وذلك‭ ‬للتعريف‭ ‬ببرامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬واطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المميزات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬وبرامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭.‬‮

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وتعتبر‭ ‬مجموعة‭ ‬ناس‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتميزها‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭: ‬الهندسة‭ ‬والإنشاءات‭ ‬والتصنيع،‭ ‬والخدمات‭ ‬البيئية‭ ‬والبحرية،‭ ‬والتجارة،‭ ‬والتسويق،‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬الدعم‭ ‬المقدمة‭ ‬لتوظيف‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬ومجزية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬وتطوره‭. ‬