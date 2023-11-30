((بابكو إنرجيز)) تستعرض جهود شركة ((بابكو للتكرير)) في مجال السلامة المهنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
افتتح مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين، فعاليات أسبوع البيئة والصحة والسلامة بحضور الدكتور عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، والدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والمهندس ياسر عبدالرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وعدد من مسؤولي المجموعة، وذلك بمجمع سيتي سنتر البحرين.
وتضمنت الفعاليات معرضا تفاعليا وركنا تثقيفيا ومحطات لعدد من الأنشطة التفاعلية المرتبطة بترشيد الطاقة وسلامة القيادة وسلامة الصهاريج على الطريق بهدف التعريف بأهمية اتباع وتطبيق مبادئ البيئة والصحة والسلامة.
وأكد توماس حرص بابكو إنرجيز على تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة السلامة من خلال تحديد وإدارة كافة المخاطر المحتملة والمرتبطة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية ووضع إجراءات وخطط فاعلة للتعامل معها، داخل وخارج بيئة العمل.
وأشار توماس إلى أن شركة بابكو إنرجيز حققت إنجازات ملموسة في إطار السلامة المهنية، كما ساهمت وبشكل كبير في الحفاظ على البيئة عبر حزمة من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إدارة المواد الصناعية.
يذكر أن جناح بابكو إنرجيز في مجمع سيتي سنتر البحرين استقطب أكثر من 10 آلاف زائر يومياً تعرفوا من خلاله على جهود المجموعة وشركاتها التابعة في نشر ثقافة السلامة وتشجيع الأفراد على انتهاج الممارسات الآمنة داخل وخارج العمل، مما يسهم في إرساء بيئة آمنة وخالية من الحوادث والإصابات.
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