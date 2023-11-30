((بابكو إنرجيز)) تستعرض جهود شركة ((بابكو للتكرير)) في مجال السلامة المهنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

افتتح‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬والدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والمهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬المجموعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعاليات‭ ‬معرضا‭ ‬تفاعليا‭ ‬وركنا‭ ‬تثقيفيا‭ ‬ومحطات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التفاعلية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بترشيد‭ ‬الطاقة‭ ‬وسلامة‭ ‬القيادة‭ ‬وسلامة‭ ‬الصهاريج‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بأهمية‭ ‬اتباع‭ ‬وتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة‭ ‬والسلامة‭.

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وأكد‭ ‬توماس‭ ‬حرص‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬وإدارة‭ ‬كافة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بالبيئة‭ ‬والسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬ووضع‭ ‬إجراءات‭ ‬وخطط‭ ‬فاعلة‭ ‬للتعامل‭ ‬معها،‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭. ‬

وأشار‭ ‬توماس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية،‭ ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬عبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المواد‭ ‬الصناعية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬جناح‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬استقطب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬زائر‭ ‬يومياً‭ ‬تعرفوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المجموعة‭ ‬وشركاتها‭ ‬التابعة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬انتهاج‭ ‬الممارسات‭ ‬الآمنة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬والإصابات‭. ‬