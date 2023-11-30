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((المجلس العام)) يلتزم بممارسات الاستدامة والعمل المناخي

11/30/2023 4:29:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المظلة‭ ‬الرسمية‭ ‬للصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬اجتماع‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وعن‭ ‬بُعد،‭ ‬باستضافة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬المركزي‭. ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬28‭)‬،‭ ‬جمع‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬والعمل‭ ‬المناخي‭ ‬لمناقشة‭ ‬وعرض‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التكامل‭ ‬المستدام‭ ‬ودعم‭ ‬قضية‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬أصدر‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬المسودة‭ ‬الأولية‭ ‬لأدوات‭ ‬حساب‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬والتي‭ ‬صممت‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬عقب‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬أيضاً‭ ‬إطلاق‭ ‬دليل‭ ‬الاستدامة‭ ‬للمجلس‭ ‬العام،‭ ‬لتشجيع‭ ‬وإرشاد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬ممارسات‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭.‬

افتتح‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالإله‭ ‬بلعتيق،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬ممارسات‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬حرصنا‭ ‬أن‭ ‬تتماشى‭ ‬مبادراتنا‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاستدامة‭. ‬وعليه،‭ ‬سعينا‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬المسودة‭ ‬الأولية‭ ‬لأدوات‭ ‬حساب‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬ودليل‭ ‬الاستدامة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬ننتهز‭ ‬الفرصة‭ ‬لعرض‭ ‬مشاركة‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الاستدامة‭ ‬العالمية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬المختص‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬ألقى‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبيد‭ ‬الزعابي،‭ ‬مساعد‭ ‬المحافظ‭ ‬ ‭ ‬قطاع‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬والاستقرار‭ ‬المالي،‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬المركزي‭ ‬كلمته‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬حيث‭ ‬ركّز‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬الكلي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تواصل‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬التزامها‭ ‬بتبني‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تربط‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬البيئية‭. ‬وتمثل‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬الاستباقي‭ ‬الذي‭ ‬يدمج‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬بالنمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

تضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬عرضاً‭ ‬تقديمياً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السيد‭ ‬رشيد‭ ‬الطائع،‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬المسودة‭ ‬الأولية‭ ‬لأدوات‭ ‬حساب‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬نحو‭ ‬فهم‭ ‬وإدارة‭ ‬التأثيرات‭ ‬البيئية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭.‬

هذا‭ ‬وتم‭ ‬عقد‭ ‬جلستين‭ ‬حواريتين‭ ‬بمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬داماك،‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬ستاندرد‭ ‬آند‭ ‬بورز‭ ‬العالمية‭ ‬للتصنيف‭ ‬الائتماني،‭ ‬والسيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬سينار،‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬البنوك‭ ‬التشاركية‭ ‬التركية،‭ ‬والسيد‭ ‬أرشد‭ ‬نوفال‭ ‬بن‭ ‬عثمان،‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬ CIMB ‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ماليزيا،‭ ‬والسيد‭ ‬نعمان‭ ‬علي،‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬إتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والسيد‭ ‬ريكاردو‭ ‬أمبروسيني،‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التمويل‭ ‬الدولية،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬وائل،‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬المعالي‭.‬

واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتوصيات‭ ‬ختامية‭ ‬تجدد‭ ‬التزام‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬بتطوير‭ ‬ممارسات‭ ‬الاستدامة‭ ‬داخل‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬التعاونية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

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