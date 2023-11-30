((المجلس العام)) يلتزم بممارسات الاستدامة والعمل المناخي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية اجتماع الطاولة المستديرة قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28) في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وعن بُعد، باستضافة كريمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتماشياً مع أهداف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، جمع هذا الاجتماع نخبة من خبراء الاقتصاد والتمويل الإسلامي والعمل المناخي لمناقشة وعرض استراتيجيات التكامل المستدام ودعم قضية العمل المناخي في التمويل الإسلامي.
وفي هذا الخصوص، أصدر المجلس العام المسودة الأولية لأدوات حساب الغازات الدفيئة، والتي صممت خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية. يأتي هذا الإصدار عقب الجهود التي بذلها المجلس العام لتعزيز التنمية المستدامة منذ أكثر من ثماني سنوات، والتي تضمنت أيضاً إطلاق دليل الاستدامة للمجلس العام، لتشجيع وإرشاد المؤسسات المالية الإسلامية في دمج ممارسات الاستدامة في الأعمال التجارية.
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، حيث شدد على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس العام في دمج ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، قائلاً: «حرصنا أن تتماشى مبادراتنا مع التوجهات العالمية الخاصة بالاستدامة. وعليه، سعينا إلى إصدار المسودة الأولية لأدوات حساب الغازات الدفيئة ودليل الاستدامة للمؤسسات المالية الإسلامية. وفي هذا الخصوص، نود أن ننتهز الفرصة لعرض مشاركة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهود الاستدامة العالمية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28) المختص بتغير المناخ والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وفي سياق متصل، ألقى إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ – قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كلمته الرئيسية في الاجتماع، حيث ركّز على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على دمج الاستدامة في النظام المالي الكلي قائلاً: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتبني حلول مبتكرة تربط التنمية الاقتصادية بالمسؤولية البيئية. وتمثل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) تأكيداً على التفكير الاستباقي الذي يدمج مبادئ الاستدامة بالنمو الاقتصادي».
تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً من قبل السيد رشيد الطائع، مدير تطوير الأعمال في المجلس العام حول المسودة الأولية لأدوات حساب الغازات الدفيئة للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي يمثل خطوة محورية نحو فهم وإدارة التأثيرات البيئية للمؤسسات المالية الإسلامية.
هذا وتم عقد جلستين حواريتين بمشاركة كل من الدكتور محمد داماك، من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، والسيدة فاطمة سينار، من جمعية البنوك التشاركية التركية، والسيد أرشد نوفال بن عثمان، من بنك سي آي إم بي CIMB الإسلامي، ماليزيا، والسيد نعمان علي، من بنك إتش إس بي سي، الإمارات العربية المتحدة، والسيد ريكاردو أمبروسيني، من مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمد وائل، من مجموعة المعالي.
واختتم الاجتماع بتوصيات ختامية تجدد التزام المجلس العام بتطوير ممارسات الاستدامة داخل الصناعة المالية الإسلامية، مع تأكيد أهمية الجهود التعاونية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
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