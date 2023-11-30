مساهمو ((بيتك)) الكويتي يوافقون على الاندماج مع ((الأهلي المتحد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وافق‭ ‬مساهمو‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬بيتك‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬بطريق‭ ‬الضم‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭. ‬وأقرت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لبيتك‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬أمس‭ ‬الصفقة،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬الشركة‭ ‬الدامجة‭ ‬والبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬الشركة‭ ‬المندمجة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلّ‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬ونقل‭ ‬ذمّته‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬وإصدار‭ ‬أسهم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬بيتك‭ ‬تخصص‭ ‬لمساهمي‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬وفقا‭ ‬لمعدل‭ ‬التبادل‭ ‬العادل‭ ‬البالغ‭ ‬0‭.‬372311‭ ‬من‭ ‬سهم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬مقابل‭ ‬سهم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المساهمون‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تداول‭ ‬سهم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬الكويت‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬أثناء‭ ‬وبعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬الاندماج،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

وأقر‭ ‬المساهمون‭ ‬أيضا‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المصرح‭ ‬به‭ ‬والمصدر‭ ‬والمدفوع‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬1‭.‬476‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬14.764‭ ‬مليار‭ ‬سهم‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬569‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬15‭.‬695‭ ‬مليار‭ ‬سهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إصدار‭ ‬931‭ ‬مليون‭ ‬سهم‭ ‬بالقيمة‭ ‬الاسمية‭ ‬البالغة‭ ‬100‭ ‬فلس‭ ‬مع‭ ‬علاوة‭ ‬إصدار‭ ‬وتنازل‭ ‬مساهمي‭ ‬بيتك‭ ‬الحاليين‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬الزيادة‭.‬