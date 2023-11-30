-->

Friday, 01 December 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مساهمو ((بيتك)) الكويتي يوافقون على الاندماج مع ((الأهلي المتحد))

11/30/2023 4:29:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وافق‭ ‬مساهمو‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬بيتك‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬بطريق‭ ‬الضم‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭. ‬وأقرت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لبيتك‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬أمس‭ ‬الصفقة،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬الشركة‭ ‬الدامجة‭ ‬والبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬الشركة‭ ‬المندمجة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلّ‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬ونقل‭ ‬ذمّته‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬وإصدار‭ ‬أسهم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬بيتك‭ ‬تخصص‭ ‬لمساهمي‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬وفقا‭ ‬لمعدل‭ ‬التبادل‭ ‬العادل‭ ‬البالغ‭ ‬0‭.‬372311‭ ‬من‭ ‬سهم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬مقابل‭ ‬سهم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المساهمون‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تداول‭ ‬سهم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬الكويت‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬أثناء‭ ‬وبعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬الاندماج،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

وأقر‭ ‬المساهمون‭ ‬أيضا‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المصرح‭ ‬به‭ ‬والمصدر‭ ‬والمدفوع‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬1‭.‬476‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬14.764‭ ‬مليار‭ ‬سهم‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬569‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬15‭.‬695‭ ‬مليار‭ ‬سهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إصدار‭ ‬931‭ ‬مليون‭ ‬سهم‭ ‬بالقيمة‭ ‬الاسمية‭ ‬البالغة‭ ‬100‭ ‬فلس‭ ‬مع‭ ‬علاوة‭ ‬إصدار‭ ‬وتنازل‭ ‬مساهمي‭ ‬بيتك‭ ‬الحاليين‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬الزيادة‭.‬

MENAFN30112023000055011008ID1107514828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث