مساهمو ((بيتك)) الكويتي يوافقون على الاندماج مع ((الأهلي المتحد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وافق مساهمو بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أمس الأربعاء، على الاندماج بطريق الضم مع البنك الأهلي المتحد. وأقرت الجمعية العمومية لبيتك التي انعقدت أمس الصفقة، بحيث يكون بيت التمويل الكويتي الشركة الدامجة والبنك الأهلي المتحد الشركة المندمجة، وذلك من خلال حلّ الأهلي المتحد ونقل ذمّته المالية إلى بيت التمويل الكويتي وإصدار أسهم جديدة في بيتك تخصص لمساهمي الأهلي المتحد وفقا لمعدل التبادل العادل البالغ 0.372311 من سهم بيت التمويل الكويتي مقابل سهم واحد من أسهم الأهلي المتحد.
كما وافق المساهمون على استمرار تداول سهم بيت التمويل الكويتي في بورصة الكويت وبورصة البحرين أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأقر المساهمون أيضا زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي من 1.476 مليار دينار موزعة على 14.764 مليار سهم إلى 1.569 مليار دينار موزعة على 15.695 مليار سهم عن طريق إصدار 931 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس مع علاوة إصدار وتنازل مساهمي بيتك الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة.
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