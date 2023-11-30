بقيمة 250 ألف دولار.. بنك ((إلى)) يعلن الرابح بجائزة الكنز لشهر سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك «إلى» منحه جائزة الكنز لشهر سبتمبر 2023 والبالغة قيمتها 250 , 000 دولار أمريكي لـ منى سلمان راشد. وقد قام البنك الرقمي المتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، والمدعوم من قبل بنك ABC ، باختيار الفائزة المحظوظة بعد إجراء السحب الآلي، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة وبنك ABC
وبنك «إلى» ومؤسسة إرنست ويونغ.
وتستخدم منى، البالغة من العمر 64 عامًا، جميع المنتجات والمزايا الخاصة بتطبيق بنك «إلى»، وخصوصًا ميزة العملات المتعددة. وقد عبرت السيدة منى عن فرحها بالفوز بهذه الجائزة النقدية الضخمة قائلة: «أشعر بمنتهى السعادة والامتنان لفوزي بهذه الجائزة التي لم أتوقع أن أحصل عليها إطلاقًا». وأضافت منى قائلة: «هذه هي المرة الأولى التي أفوز بها في سحب على جائزة، أشجع الجميع على ادخار أموالهم في حساب الكنز. مع بنك «إلى»، أنا على يقين بأن الجميع يحظى بفرص الفوز بجوائز مُجزية».
تنوي منى ادّخار مبلغ الجائزة في حساب الكنز، مع تخصيص جزء من الجائزة كوديعة ثابتة في حسابها. وحول خططها لاستخدام مبلغ الجائزة، قالت السيدة منى: «أفكر في إنشاء مشروع تجاري صغير لابني».
وتعتزم منى مواصلة ادخار أموالها في حساب الكنز والاستفادة من جميع ميزات البطاقة متعددة العملات أثناء سفرها.
ويحظى عملاء بنك «إلى» بفرص الفوز بجوائز نقدية كبيرة، كل ما يحتاج العملاء فعله هو ادخار المال في حساب الكنز. وسيحصل العملاء على فرصة مقابل كل 50 دينارًا بحرينيًا يتم ادخارها في حساب الكنز.
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