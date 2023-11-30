بقيمة 250 ألف دولار.. بنك ((إلى)) يعلن الرابح بجائزة الكنز لشهر سبتمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬منحه‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬والبالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬250 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لـ‭ ‬منى‭ ‬سلمان‭ ‬راشد‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬المتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬باختيار‭ ‬الفائزة‭ ‬المحظوظة‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬الآلي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وبنك‭ ‬ ABC ‭

‬وبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬ومؤسسة‭ ‬إرنست‭ ‬ويونغ‭.‬

وتستخدم‭ ‬منى،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬64‭ ‬عامًا،‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬والمزايا‭ ‬الخاصة‭ ‬بتطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬ميزة‭ ‬العملات‭ ‬المتعددة‭. ‬وقد‭ ‬عبرت‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬عن‭ ‬فرحها‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬النقدية‭ ‬الضخمة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بمنتهى‭ ‬السعادة‭ ‬والامتنان‭ ‬لفوزي‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬أحصل‭ ‬عليها‭ ‬إطلاقًا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬منى‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أفوز‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬على‭ ‬جائزة،‭ ‬أشجع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬ادخار‭ ‬أموالهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭. ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬أنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬الجميع‭ ‬يحظى‭ ‬بفرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬مُجزية‮»‬‭.‬

تنوي‭ ‬منى‭ ‬ادّخار‭ ‬مبلغ‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز،‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬كوديعة‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬حسابها‭. ‬وحول‭ ‬خططها‭ ‬لاستخدام‭ ‬مبلغ‭ ‬الجائزة،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭: ‬‮«‬أفكر‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مشروع‭ ‬تجاري‭ ‬صغير‭ ‬لابني‮»‬‭.‬

وتعتزم‭ ‬منى‭ ‬مواصلة‭ ‬ادخار‭ ‬أموالها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬ميزات‭ ‬البطاقة‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬أثناء‭ ‬سفرها‭.‬

ويحظى‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بفرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬كبيرة،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬العملاء‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬ادخار‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭. ‬وسيحصل‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬يتم‭ ‬ادخارها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭.‬