((البركة الإسلامي)) يحصد جائزة أفضل تمويل إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البركة الإسلامي عن حصده لجائزة أفضل تمويل إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 من ضمن جوائز «جلوبال بزنس آوتلوك» والتي تُعد جوائزها من الجوائز العالمية المرموقة على مستوى قطاع الخدمات المصرفية والمالية.
وتأتي هذه الجائزة لتؤكد التزام البنك بالتوجيهات الصادرة مؤخرًا من محافظ مصرف البحرين المركزي، سعادة السيد رشيد محمد المعراج، لمصارف التجزئة العاملة في البحرين بشأن متطلبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البحرين، وذلك تماشيًا مع أهدف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية.
وبهذه المناسبة، صرح فهد البلوشي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك البركة الإسلامي قائلاً: «يهدف بنك البركة الإسلامي إلى أن يلعب دورًا هامًا في دفع عجلة التعافي وتقدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، مع اعتبارها جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. لذا تُعتبر هذه الجائزة تقديرًا للأداء الاستثنائي للبنك في توفير خيارات تمويل مرنة ومتاحة مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمتوافقة بشكل فعال مع مبادرة مصرف البحرين المركزي لتعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة التعافي الاقتصادي».
وتحتفي جوائز «جلوبال بزنس آوتلوك» البريطانية بإبراز المؤسسات المتميزة في عالم الاقتصاد والأعمال، والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز القطاعات المختلفة، كما تكرم المؤسسات التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة والتي برز أداؤها وريادتها على مستوى الأسواق العالمية.
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