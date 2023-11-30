((البركة الإسلامي)) يحصد جائزة أفضل تمويل إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬عن‭ ‬حصده‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تمويل‭ ‬إسلامي‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬جلوبال‭ ‬بزنس‭ ‬آوتلوك‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬جوائزها‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬من‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬رشيد‭ ‬محمد‭ ‬المعراج،‭ ‬لمصارف‭ ‬التجزئة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬متطلبات‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أهدف‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬فهد‭ ‬البلوشي،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ببنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يهدف‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬هامًا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التعافي‭ ‬وتقدم‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬اعتبارها‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭. ‬لذا‭ ‬تُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تقديرًا‭ ‬للأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬تمويل‭ ‬مرنة‭ ‬ومتاحة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والمتوافقة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدعم‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

وتحتفي‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬جلوبال‭ ‬بزنس‭ ‬آوتلوك‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬بإبراز‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والأعمال،‭ ‬والتي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬هامًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة،‭ ‬كما‭ ‬تكرم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬والتي‭ ‬برز‭ ‬أداؤها‭ ‬وريادتها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬