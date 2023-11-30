((مجموعة البركة ووحداتها)) راعيا ذهبيا لمؤتمر أيوفي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تأكيدًا لالتزامها بتطوير ودعم قطاع الصيرفة الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي، شاركت مجموعة البركة والوحدات التابعة لها، بنك البركة الإسلامي – البحرين وبنك البركة التركي للمشاركات في الرعاية الذهبية لمؤتمر أيوفي – البنك الإسلامي للتنمية السنوي للعمل المصرفي والمالي الإسلامي الثامن عشر، والذي عقد تحت عنوان
«استراتيجيات مواجهة حالة الركود الاقتصادي العالمي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنويع الاقتصادي والاستفادة من إمكانيات المالية الإسلامية»، في مملكة البحرين خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر 2023.
ويعد المؤتمر أحد أبرز الملتقيات على صعيد المالية الإسلامية الدولية، حيث يجتمع نخبة من الخبراء وعلماء الشريعة والهيئات الرقابية وصناع القرار لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات على مستوى الصناعة المالية الإسلامية الدولية.
كما يضم هذا المؤتمر سبع جلسات حوارية تتناول دور المالية الإسلامية والتكنولوجيا المالية الإسلامية في تنويع النشاط الاقتصادي في البلدان الإسلامية، وكذلك التحديات والفرص التي ترتبط بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وأيضاً استخدام أدوات المالية الإسلامية في تطوير البنية الأساسية للتخفيف من آثار التغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة جملة من التحديات المتعلقة بالصكوك والحوكمة والمحاسبة المالية الإسلامية للتضخم الجامح.
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