((مجموعة البركة ووحداتها)) راعيا ذهبيا لمؤتمر أيوفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تأكيدًا‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتطوير‭ ‬ودعم‭ ‬قطاع‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬شاركت‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬والوحدات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬البركة‭ ‬التركي‭ ‬للمشاركات‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬أيوفي‭ ‬ – ‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬السنوي‭ ‬للعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬الإسلامي‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭

‬‮«‬استراتيجيات‭ ‬مواجهة‭ ‬حالة‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬الوشيك‭ ‬وعالم‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬النفط‭: ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬ – ‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

ويعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الملتقيات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬يجتمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬وعلماء‭ ‬الشريعة‭ ‬والهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬لمناقشة‭ ‬أهم‭ ‬الموضوعات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬يضم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬سبع‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬تتناول‭ ‬دور‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وكذلك‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بالتضخم‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬استخدام‭ ‬أدوات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشة‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصكوك‭ ‬والحوكمة‭ ‬والمحاسبة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتضخم‭ ‬الجامح‭.‬