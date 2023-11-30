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روسيا تشدد ضغوطها على الجبهة الشرقية في أوكرانيا وواشنطن وحلفاؤها يتعهدون بمواصلة دعم كييف

11/30/2023 4:27:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شدد الجيش الروسي ضغوطه في شرق أوكرانيا لاسيما على بلدة أفدييفكا، لكنه لم يحرز سوى تقدم محدود، اذ أعلن السيطرة على قرية كروموف الصغيرة قرب باخموت.
ومنذ بداية الخريف، تظهر القوات الروسية قدرتها على مواصلة القتال من خلال شن هجمات.
وتتعرض بلدة أفدييفكا الصناعية القريبة من دونيتسك، عاصمة المنطقة التي تحتلها روسيا منذ 2014، لهجوم شرس تشنه القوات الروسية منذ أكثر من شهر ساعية إلى السيطرة عليها.
وأكد القائد العسكري الأوكراني المسؤول عن منطقة أفدييفكا، أولكسندر تارنافسكي أن «العدو عزز نشاطه إلى حد كبير في الأيام الأخيرة، ويستخدم مركبات مدرعة».
وأفاد بأن القوات الروسية شنت حوالي 20 غارة جوية، وأطلقت أربعة صواريخ وأكثر من 1000 قذيفة مدفعية، في 56 هجوما على مواقع أوكرانية.
لكن تارنافسكي شدد على أن القوات الأوكرانية «تسيطر على الخط الممتد على طول جبهة أفدييفكا».
وأكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك أن «روسيا مازالت تمتلك موارد بشرية غير محدودة تستخدمها بلا رحمة لتنفيذ هجمات على شكل موجات بشرية».
ورأى أن «الوقت حاليا ليس في صالح» أوكرانيا وحلفائها الغربيين، المنشغلين على قوله بـ «إجراءات بيروقراطية» في حين تحتاج كييف إلى «قوة نارية» أكبر.
وفي شمال خط الجبهة، على بعد حوالى ستين كيلومترا من أفدييفكا أعلنت روسيا أن قواتها المسلحة سيطرت على بلدة كروموف الصغيرة قرب مدينة باخموت في شرق اوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن «قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة وحررت قرية ارتيموفسكوي» في منطقة دونيتسك، مستخدمة التسمية الروسية لبلدة كروموف.
في غضون ذلك، أكد وزراء خارجية دول حلف شمال الاطلسي «الناتو» خلال اجتماع في بروكسل أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها دعم أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الاميركي بلينكن خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الناتو وأوكرانيا «علينا ان نواصل دعم اوكرانيا وسنفعل ذلك».
وقبل ذلك بدقائق كان الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ شدد أيضا دعم الحلفاء لـ «حرية اوكرانيا» في وقت يتزايد فيه القلق بشأن استمرار المساعدة العسكرية الغربية لهذا البلد.
وتطالب اوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخيرة لتنتصر في ساحة المعركة حيث لم تتحرك خطوط الجبهة منذ أسابيع.
لكن مساعدة اميركية اضافية مجمدة في الكونغرس بسبب تحفظ أعضاء جمهوريين، كما يتردد الأوروبيون في صرف مساعدة إضافية لكييف.
ولتبديد الشكوك أكد ستولتنبرغ على النجاحات العسكرية التي حققها الأوكرانيون، خاصة في البحر الأسود ووصف روسيا بأنها باتت ضعيفة على جميع الاصعدة وتتقدم الصين عليها.
وسعى وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا إلى طمأنة الحلفاء بشأن تصميم بلاده على هزيمة روسيا، بعد أكثر من 650 يوما من اندلاع الحرب.
وصرح لدى وصوله الى مقر حلف شمال الاطلسي «علينا أن نواصل القتال، أوكرانيا لن تستسلم».
وأضاف أن «هدفنا الاستراتيجي» هو أوكرانيا ضمن حدودها عام 1991 مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، «لم يتغير».
وشدد على أن أمن أوكرانيا على المحك وأيضا «أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها».
الى ذلك، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أن المخاطر تتزايد حول محطات الطاقة النووية الأوكرانية بسبب قربها من مناطق القتال وانقطاع التيار الكهربائي.
وقال غروسي لصحافيين، على هامش زيارة لموقع محدد لطمر نفايات مشعة في بلدة بور بشرق فرنسا «هناك كثير من المخاطر التي تتزايد والتي ستبقى موجودة حتى نهاية النزاع» في أوكرانيا.
وأضاف «ازدادت الأعمال العسكرية، ونرى عبر لجنة خبرائنا الدائمة في زابوريجيا وفي المحطات الأوكرانية الأخرى زيادة للهجمات المحيطة».
وتطرق غروسي إلى انقطاع التيار الكهربائي مما يشكل «خطرا على وظيفة تبريد» المفاعلات.
وفي هذا الإطار، أوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول أن يكون «لها تأثير رادع على الجميع لكي لا يضاف إلى بؤس هذه الحرب حادث ذو عواقب إشعاعية».

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