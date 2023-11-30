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كوب 28 ينطلق اليوم في الإمارات لتقييم الاستجابة العالمية للتغير المناخي

11/30/2023 4:27:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق اليوم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، حيث ستكون وفود نحو 200 دولة مشاركة في هذا المؤتمر مدعوة لتقديم رد جماعي قوي حول المواضيع المتعلقة بتغير المناخ وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة القياسية.
ويتوقع المنظمون حضورا قياسيا في «كوب 28» بما في ذلك أكبر مشاركة من الشركات في أي قمة مناخ تعقدها الأمم المتحدة حتى الآن، اذ سجل لحضوره 70 ألف شخص.
ومن المقرر مشاركة شخصيات بارزة في فعاليات المؤتمر من قادة دول العالم مثل ملك بريطانيا تشالز الثالث، وإن كان سيغيب عن الحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث ذكرت وكالة «بلومبيرغ نيوز» نقلا عن مصادر مطلعة أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستشارك بدلا منه.
وتعقد قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ في الوقت الذي يستعد فيه العالم لكسر رقم قياسي آخر لأكثر الأعوام ارتفاعا في درجة الحرارة في عام 2023.
وتأتي هذه القمة كذلك فيما تؤكد تقارير حديثة أن تعهدات الدول الحالية بشأن المناخ ليست كافية لتجنب التأثيرات الأسوأ لظاهرة الاحتباس الحراري.
وتناقش النسخة الثامنة والعشرون من المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة، موضوعات عدة، في مقدمتها: التحول إلى استعمال مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتمثل أحد القرارات المهمة التي يتعين على الدول اتخاذها في دبي هو ما إذا كانت ستوافق بشكل حاسم على التخلص تدريجيا من الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري واستبداله بمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
كذلك تناقش القمة قضايا: التمويل المناخي، وصندوق التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت الدول المعرضة بشكل خاص ومباشر للكوارث المناخية الذي أقره «كوب27»، وتأثير غاز الميثان والنظم الغذائية العالمية.
وتتمثل اهمية «كوب 28» في انه سيكون لحظة تاريخية لأنه سيستجيب لأول تقييم عالمي على الإطلاق لاتفاق باريس للمناخ.
وقد أظهرت التقارير المتعلقة بالتقييم حتى الآن أنه على الرغم من أن اتفاق باريس قد حفز العمل على تغير المناخ، إلا أن السياسات والوعود الحالية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ليست كافية.
وبما أن المندوبين في الإمارات سيقومون بتقييم مدى بعدهم عن الوفاء بالوعود المتعلقة بوقف ظاهرة الاحتباس الحراري، فمن المتوقع أن يكون «كوب28» فرصة محورية لتصحيح المسار وتسريع العمل.
وتتمثل المهمة الكبرى التي يتعين على البلدان المشاركة في المؤتمر في تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ولابد أن يسفر هذا «التقييم العالمي» عن خطة رفيعة المستوى تبلغ البلدان بما يتعين عليها فعله لتحقيق هذا الهدف. وبعد ذلك سيكون الأمر متروكا للحكومات لتحويل هذه الخطة العالمية إلى سياسات وأهداف وطنية ثم تقديمها إلى الأمم المتحدة في عام 2025.
وخلال الفترة التي سبقت المؤتمر، حشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات الدعم لاتفاق يهدف إلى زيادة الطاقة المتجددة العالمية القائمة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وقال مسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء إن أكثر من 100 دولة أيدت هذا الاتفاق، لكن دولا من بينها الصين والهند لم توافق عليه تماما بعد. ويأمل المسؤولون الأمريكيون وآخرون أن يؤدي اتفاق المناخ الأخير بين الولايات المتحدة والصين إلى إضفاء طابع إيجابي للمحادثات.
الجدير بالذكر انه سيكون موقعان أساسيان لفعاليات «كوب 28» في مدينة المعارض بدبي «اكسبو دبي»، وهما: المنطقتان الزرقاء والخضراء. وستكون المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة مفتوحة للمندوبين المعتمدين، حيث تجرى المفاوضات الرسمية، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي وأجنحة البلدان. بينما ستكون منصة للمندوبين غير المعتمدين، ومن بينهم مجموعات من الشباب والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومجموعات السكان الأصليين، لسماع أصواتهم بشان المناخ.

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