-->

Friday, 01 December 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزاويون يفضلون العودة إلى منازلهم ولو كانت مدمرة

11/30/2023 4:27:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعد تغريد النجار خبز الصاج والشاي على الحطب، ثم تبدأ تحضير ساندويشات من الجبن والفلفل الأحمر الذي تشتهر به غزة لفطور صباحي على أنقاض منزلها المدمر في حي عبسان شرق مدينة غزة.
انهارت الجدران وتحطم الأثاث تحت الإسمنت. لكن المرأة البالغة 46 عاما تبدو وكأنها لا تبالي بكل الدمار المحيط بها.
تقول تغريد وهي تغسل كاسات شاي «منذ أعلنوا الهدنة خرجت مشيا من مدرسة الوكالة (أونروا) في خان يونس في الجنوب باتجاه منزلي هنا في عبسان. حين وصلت، رأيت المنزل مدمرا تماما. شعرت بغصة وقهر وبأن 27 عاما أمضيناها في العمل لإنشاء هذا البيت ذهبت، لكنني شعرت أيضا براحة نفسية، شعرت بأن روحي عادت إلي». اضطرت تغريد إلى الفرار عندما بدأ الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر. وقتل العشرات، وفق ما تقول، من أفراد عائلتها الكبيرة.
وعاشت تغريد خلال الأسابيع الماضية مع أفراد أسرتها التسعة في مدرسة الأونروا التي استحالت مخيما للنازحين في خان يونس.
صباح الجمعة، في الدقائق الأولى من الهدنة، عادت إلى منزلها سيرا على القدمين.
وتقول تغريد «لم أتمكن من تناول الطعام في اليومين الأولين.. ثم قلت يجب أن نعيش وفكرت أن أبنائي بخير الحمد لله. فالبيت معوض. نحن من بنيناه وبإمكاننا فعل ذلك مرة ثانية». وفي انتظار أن يحدث ذلك، تضيف مبتسمة «لا تضحكوا علينا، نقفز من شباك غرفة ما زالت جدرانها قائمة وننام فيها. قمنا بإنشاء حمام صغير. ننام في أي مكان، نحن تسعة أشخاص».
وتتابع «بعد التهدئة، سنقيم خيمة هنا وسنعيش فيها لحين إعادة بناء منزلنا. إما نعيش بكرامة أو نموت».
تقدم تغريد كوبا من الشاي الساخن لجارها جميل أبو عاذرة الذي يجلس في ضيافتها وهو يقيم أيضا على أنقاض منزله المدمر مع 15 من أفراد عائلته بينهم أربعة أطفال.
ويقول أبو عاذرة (64 عاما) «كل منازلنا دمرت هنا، لكننا فضلنا البقاء رغم البرد والدمار فهذا أفضل من البقاء في المدارس، لم نعد نحتمل».
ويضيف «حتى الأطفال يريدون البقاء هنا، ينامون في أي مكان، الأطفال حياتهم صعبة جميعهم خائفون ومصدومون، حتى نحن الكبار خائفون لكننا نكذب ونتظاهر بالقوة من أجلهم».
في الشارع المقابل، يقف بسام أبو طيعمة أمام ركام عمارة كانت تضم أربعة طوابق يعيش فيها مع زوجته وأطفاله الثلاثة وأشقائه الاربعة.
ويقول أبو طيعمة مرتديا سروالا قصيرا رغم الأمطار ودرجة الحرارة المتدنية «نعيش هنا نحو أربعين شخصا، غادرنا مع بدء التصعيد، وعندما عدنا وجدنا البيت مسوى بالأرض. لا أعلم لماذا، لا علاقة لنا بالتنظيمات. جميعنا نعمل في الزراعة وقيادة سيارات أجرة».
ويتابع بغضب: «أتيت مع إعلان التهدئة، وجدت البيت مدمرا، أنام هنا مع زوجتي منذ بدء التهدئة، بعد الحرب سأقوم بإزالة الركام وسأقيم خيمة لنسكن فيها».
على الجهة الأخرى، يدق نعيم طعيمات (46 عاما) مسامير لتثبيت أعمدة خشبية لهيكل خيمة ينوي المكوث داخلها مع عائلته. ويقول «أجهز خيمة للعيش هنا بعد الحرب. أتيت إلى منزلي ووجدته مهدوما بالكامل، أعيش أنا وزوجتي وأطفالي السبعة ووالدتي في المنزل إضافة إلى اخوتي الأربعة وأبنائهم، كل منهم لديه سبعة أبناء».
يطرق بمطرقة الكتل الإسمنتية التي تغطي كل شيء محاولا شق فتحة للتمكن من دخول المنزل لإخراج بعض الملابس خصوصا جهاز ابنته التي كان يفترض أن تتزوج في الثاني من ديسمبر.
في ظل ضيق الأحوال، تكون البهجة أحيانا مخفية في أمور بسيطة. ويقول عبد الصمد البالغ 12 عاما «أحضرنا بطارية ومصابيح ليد كما سنشعل الحطب للتدفئة».
ويجلس عبد الصمد مع عدد من أصدقائه أمام مدرسة تابعة للأونروا دمرت جزئيا ويرددون بعض الأغاني والأناشيد ويتبادلون القصص والنكات. وترتفع أصوات ضحكاتهم بعدما قال نبيل (8 سنوات) «الحرب مرعبة وسيئة جدا، لكن الأمر الوحيد الجيد أن المدرسة دمرت ولن نعود إليها قبل وقت طويل».

MENAFN30112023000130011022ID1107514789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث