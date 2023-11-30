إسرائيل تعلن تمديد هدنة غزة المؤقتة

إسرائيل تعلن تمديد هدنة غزة المؤقتة
التاريخ
11/30/2023 4:27:02 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قبل دقائق من انتهائها. وقال الناطق العسكري ان التمديد جاء استجابة
لجهود
الوسطاء.
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