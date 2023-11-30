تصاعد الأصوات المطالبة بوقف إطلاق نار دائم وغوتيريش يندد بـ الكارثة

MENAFN - Al-Anbaa) على غرار التمديد الأول، استمرت المفاوضات والجهود القطرية والمصرية والأميركية للتمديد الثاني للهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة حتى الساعات الأخيرة من يومها السادس أمس.وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بهذه الجهود، وأعرب عن غضبه لسقوط العدد الكبير من الضحايا الأطفال، وقال «إن عدد الطفال الذي قتلوا في غزة خلال أسابيع قليلة «أكثر من أي نزاع منذ أن عينت أمينا عاما». وقال الأمين العام إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية، موجها خطابه للعالم «يجب ألا نغض الطرف».وندد في كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن على المستوى الوزاري حول التطورات في غزة باستخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة في غزة، والذي أثر بشكل كبير على المدنيين، وأضاف «من الواضح أننا شهدنا انتهاكات خطيرة، و80% من سكان غزة طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب، لكن لا يوجد مكان آمن في القطاع».وشدد على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان، منددا بـ «قتل 111 عضوا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة لمنظمتنا في تاريخها».ورغم «بارقة الأمل» التي أنعشتها الهدنة بين إسرائيل و«حماس»، طالب غوتيريش بـ «وقف إنساني فعلي لإطلاق النار»، مؤكدا أن «سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، على مرأى من العالم».بدوره، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن، من أن استئناف القتال مجددا في غزة سيؤدي إلى نكبة، وقال أمام مجلس الأمن إن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وملحمة تختبر ضمائرنا.ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، داعيا لحماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة، وهذا خط أحمر في القانون الدولي يجب ألا يتجاوز، مؤكدا الاعتراض على العقاب الجماعي الذي يطول شعب غزة ونعارض التهجير القسري لسكانها.وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ان واشنطن تحث إسرائيل على اتخاذ «كل التدابير الممكنة لمنع الخسائر في صفوف المدنيين أثناء ممارسة حقها في حماية شعبها من الأعمال الإرهابية».من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، رئيس اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض، أن الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة تتصاعد دوليا.وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي على هامش الجلسة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن دخول المساعدات إلى غزة لم يطبق، مجددا التأكيد على ان الهدنة في غزة غير كافية وما نريده وقف لإطلاق النار.وشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة أن تتحول الهدنة لوقف إطلاق النار، وقال: المجازر في غزة يجب أن تنتهي. والحصار والقصف اللذين أديا الى نزوح 1.7 مليون شخص يجب أن ينتهيا. وحذر من ان «الوقت ينفد، ونزاع سياسي قابل للحل يتحول إلى مواجهة دينية لا تنتهي».وقد بحثت اللجنة الوزارية مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية وأمن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.بدوره، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن تكدس السكان في مناطق من قطاع غزة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية.وقال «مع الاكتظاظ الشديد تتزايد مخاطر انتشار أوبئة التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد والجرب والقمل وغيرها من الأمراض».ولأول مرة أدرجت «حماس» أسماء فلسطينيين من إسرائيل، أو من يطلق عليهم عرب 48، ضمن قائمة التبادل في اليوم السادس أمس وهم 15 سيدة و15 قاصرا إضافة الى فلسطينيين من الأراضي المحتلة.في السياق نفسه، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أمس إن الرضيع كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأمهما قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق مما أعلنته كتائب القسام، وأضاف في بيان أن «حماس مسؤولة بالكامل عن سلامة جميع الرهائن في قطاع غزة». وقد أعلنت «القسام» أيضا أنها أطلقت سراح رهينتين روسيتين بطلب من القيادة الروسية.





وزير الخارجية الأميركي يصل إسرائيل لبحث تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية

للقطاع

"حماس" وإسرائيل تتمان الدفعة السادسة للإفراج المتبادل للمحتجزين والأسرى في غزة

عواصم - وكالات: أتمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل الإفراج المتبادل للأسرى والمحتجزين في اليوم السادس والأخير من الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة،وتم الإفراج عن 30 فلسطينيا منهم 14 قاصرا و14 امرأة، مقابل إطلاق سراح 10 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بالاضافة الى محتجزتين روسيتين، وأربعة تايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس إن "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة تضمّنوا 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، وثلاثة ألمان، وأميركية واحدة".وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق سراح الرهينة الأميركية ليئات بينين التي كانت محتجزة في غزة، وقال إنها في أمان.وأكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك تسلم قوات خاصة تابعة للجيش المحتجزين الإسرائيليين الـ 10 ونقلهم إلى داخل إسرائيل، ومن ثم إخضاعهم للتقييم الطبي في مستشفيات إسرائيلية قبل لم شملهم مع أسرهم.وأفادت "حماس" في بيان بأنها سلمت أيضا كلا من يلينا تروبانوف (50 عاما) وايرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الأحمر ، وذلك "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".وفي الوقت ذاته نشرت "حماس" قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الثلاثين ( 14 امرأة و16 قاصرا) الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية.ولأول مرة منذ بدء الهدنة شملت قائمة السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم فلسطينيين من عرب إسرائيل ( فلسطينيو 48)، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.في المقابل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين، والتي ضمت 30 فلسطينيا من القصر والنساء، مشيرة الى انه تم تجميعهم في سجن عوفر القريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسلمهم مندوبو الصليب الأحمر الدولي وتأكد من هوياتهم، قبل نقلهم إلى القدس المحتلة وبيتونيا في الضفة الغربية.من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجاح فرقها في تسلم وتسليم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم كدفعة سادسة ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة.وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين والتقاءهم بعائلاتهم وذويهم.وبالتزامن، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل للضغط باتّجاه تمديد الهدنة بشكل دائم وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من اكتوبر الماضي، والتي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.وهبطت طائرة الوزير الأميركي في مطار بن غوريون في تل أبيب في الدقائق الأولى آتية من سكوبيي.وسيلتقي بلينكن في القدس المحتلة عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدّمتهم الرئيس إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.كما سيتوجّه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.وقبيل وصوله قال بلينكن على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "سنركّز على بذل كلّ ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكّن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".وأضاف "نودّ أن نرى تمديد الهدنة بسبب ما حقّقت - أولاً وقبل كلّ شيء الإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى ديارهم وكنف عائلاتهم".وقال بلينكن إنه يعتقد أنّ تمديد الهدنة يصب أيضا في مصلحة إسرائيل.