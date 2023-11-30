تصاعد الأصوات المطالبة بوقف إطلاق نار دائم وغوتيريش يندد بـ الكارثة

(MENAFN
- Al-Anbaa) على غرار التمديد الأول، استمرت المفاوضات والجهود القطرية والمصرية والأميركية للتمديد الثاني للهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة حتى الساعات الأخيرة من يومها السادس أمس.
وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بهذه الجهود، وأعرب عن غضبه لسقوط العدد الكبير من الضحايا الأطفال، وقال «إن عدد الطفال الذي قتلوا في غزة خلال أسابيع قليلة «أكثر من أي نزاع منذ أن عينت أمينا عاما». وقال الأمين العام إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية، موجها خطابه للعالم «يجب ألا نغض الطرف».
وندد في كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن على المستوى الوزاري حول التطورات في غزة باستخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة في غزة، والذي أثر بشكل كبير على المدنيين، وأضاف «من الواضح أننا شهدنا انتهاكات خطيرة، و80% من سكان غزة طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب، لكن لا يوجد مكان آمن في القطاع».
وشدد على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان، منددا بـ «قتل 111 عضوا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة لمنظمتنا في تاريخها».
ورغم «بارقة الأمل» التي أنعشتها الهدنة بين إسرائيل و«حماس»، طالب غوتيريش بـ «وقف إنساني فعلي لإطلاق النار»، مؤكدا أن «سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، على مرأى من العالم».
بدوره، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن، من أن استئناف القتال مجددا في غزة سيؤدي إلى نكبة، وقال أمام مجلس الأمن إن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وملحمة تختبر ضمائرنا.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، داعيا لحماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة، وهذا خط أحمر في القانون الدولي يجب ألا يتجاوز، مؤكدا الاعتراض على العقاب الجماعي الذي يطول شعب غزة ونعارض التهجير القسري لسكانها.
وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ان واشنطن تحث إسرائيل على اتخاذ «كل التدابير الممكنة لمنع الخسائر في صفوف المدنيين أثناء ممارسة حقها في حماية شعبها من الأعمال الإرهابية».
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، رئيس اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض، أن الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة تتصاعد دوليا.
وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي على هامش الجلسة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن دخول المساعدات إلى غزة لم يطبق، مجددا التأكيد على ان الهدنة في غزة غير كافية وما نريده وقف لإطلاق النار.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة أن تتحول الهدنة لوقف إطلاق النار، وقال: المجازر في غزة يجب أن تنتهي. والحصار والقصف اللذين أديا الى نزوح 1.7 مليون شخص يجب أن ينتهيا. وحذر من ان «الوقت ينفد، ونزاع سياسي قابل للحل يتحول إلى مواجهة دينية لا تنتهي».
وقد بحثت اللجنة الوزارية مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية وأمن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.بدوره، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن تكدس السكان في مناطق من قطاع غزة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية.
وقال «مع الاكتظاظ الشديد تتزايد مخاطر انتشار أوبئة التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد والجرب والقمل وغيرها من الأمراض».
ولأول مرة أدرجت «حماس» أسماء فلسطينيين من إسرائيل، أو من يطلق عليهم عرب 48، ضمن قائمة التبادل في اليوم السادس أمس وهم 15 سيدة و15 قاصرا إضافة الى فلسطينيين من الأراضي المحتلة.
في السياق نفسه، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أمس إن الرضيع كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأمهما قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق مما أعلنته كتائب القسام، وأضاف في بيان أن «حماس مسؤولة بالكامل عن سلامة جميع الرهائن في قطاع غزة». وقد أعلنت «القسام» أيضا أنها أطلقت سراح رهينتين روسيتين بطلب من القيادة الروسية.
وزير الخارجية الأميركي يصل إسرائيل لبحث تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية
للقطاع
"حماس" وإسرائيل تتمان الدفعة السادسة للإفراج المتبادل للمحتجزين والأسرى في غزة
عواصم - وكالات: أتمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل الإفراج المتبادل للأسرى والمحتجزين في اليوم السادس والأخير من الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة،
وتم الإفراج عن 30 فلسطينيا منهم 14 قاصرا و14 امرأة، مقابل إطلاق سراح 10 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بالاضافة الى محتجزتين روسيتين، وأربعة تايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس إن "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة تضمّنوا 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، وثلاثة ألمان، وأميركية واحدة".
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق سراح الرهينة الأميركية ليئات بينين التي كانت محتجزة في غزة، وقال إنها في أمان.
وأكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك تسلم قوات خاصة تابعة للجيش المحتجزين الإسرائيليين الـ 10 ونقلهم إلى داخل إسرائيل، ومن ثم إخضاعهم للتقييم الطبي في مستشفيات إسرائيلية قبل لم شملهم مع أسرهم.
وأفادت "حماس" في بيان بأنها سلمت أيضا كلا من يلينا تروبانوف (50 عاما) وايرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الأحمر ، وذلك "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".
وفي الوقت ذاته نشرت "حماس" قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الثلاثين ( 14 امرأة و16 قاصرا) الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية.
ولأول مرة منذ بدء الهدنة شملت قائمة السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم فلسطينيين من عرب إسرائيل ( فلسطينيو 48)، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.
في المقابل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين، والتي ضمت 30 فلسطينيا من القصر والنساء، مشيرة الى انه تم تجميعهم في سجن عوفر القريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسلمهم مندوبو الصليب الأحمر الدولي وتأكد من هوياتهم، قبل نقلهم إلى القدس المحتلة وبيتونيا في الضفة الغربية.
من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجاح فرقها في تسلم وتسليم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم كدفعة سادسة ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين والتقاءهم بعائلاتهم وذويهم.
وبالتزامن، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل للضغط باتّجاه تمديد الهدنة بشكل دائم وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من اكتوبر الماضي، والتي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.
وهبطت طائرة الوزير الأميركي في مطار بن غوريون في تل أبيب في الدقائق الأولى آتية من سكوبيي.
وسيلتقي بلينكن في القدس المحتلة عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدّمتهم الرئيس إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما سيتوجّه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
وقبيل وصوله قال بلينكن على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "سنركّز على بذل كلّ ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكّن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".
وأضاف "نودّ أن نرى تمديد الهدنة بسبب ما حقّقت - أولاً وقبل كلّ شيء الإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى ديارهم وكنف عائلاتهم".
وقال بلينكن إنه يعتقد أنّ تمديد الهدنة يصب أيضا في مصلحة إسرائيل.
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