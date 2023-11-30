قطر تعلن توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لتمديد هدنة غزة ليوم إضافي بنفس الشروط السابقة

MENAFN - Al-Anbaa) نجحت جهود الوساطة التي تقودها قطر بالمشاركة مع مصر والولايات المتحدة، في إنقاذ الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس في اللحظات الأخيرة، بعد ان كاد الخلاف حول تبادل الإفراج عن المحتجزين والأسرى أن يطيح بالهدنة .

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية "توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي" اليوم الخميس، قبل دقائق من موعد انتهائها في السابعة بتوقيت القطاع.وقالت الوزارة على لسان د. ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسمها، إن الجانبين توصلا لتمديد الهدنة "بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية. "وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية( قنا) ، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.كما أعلنت "حماس" انه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، وهو ما سبق ان اعلنه الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، مؤكدا انه جاء استجابة لجهود الوسطاء.وافادت تقارير بأن وجود وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في اسرائيل، فضلا عن وعد من حركة حماس بتعديل قائمة المحتجزين الذين ستطلق سراحهم وقد كانت موضع خلاف كاد ان يطيح بالهدنة، ساعد في الاتفاق الجديد.وكانت حركة حماس اتهمت إسرائيل برفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال اضافة الى جثامين ثلاثة آخرين ممن قتلوا في القصف الاسرائيلي على غزة مقابل تمديد الهدنة ليوم.وسبق أن أعلنت إسرائيل ان قائمة اسماء المحتجزين التي قدمتها الحركة للتبادل لا تفي بالمعايير الإسرائيلية .وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس طلبت من مقاتليها في قطاع غزة الاستعداد لاستئناف المعارك مع إسرائيل في حال لم يتم تمديد الهدنة.وقالت الحركة في بيان إن "كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرةمنالتهدئة".