-->

Friday, 01 December 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في اليوم العالمي للتطوع.. صدارة كويتية

11/30/2023 4:26:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحتفل المجتمع الإنساني هذا الأسبوع باليوم العالمي للتطوع، والذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام، لتعود إلينا الذكرى في هذه المرة، فتلقي بظلالها على العالم المثخن أهله بالجراح، يعم الشقاء بقاعا واسعة، وملايين جديدة تقاسي ظروفا إنسانية صعبة، لكنه يعود أكثر صلابة، وأشد عزما، وأعلى همة، وأكثر مضاء على أهمية تفعيل التعاون، ونشر التكافل، وتعزيز التقارب، وتبني القواسم المشتركة المقوية لروابط الأخوة الإنسانية، والقادرة على ملء الفراغات التي تخلفها الأزمات، فلا منزع إذن من الوحدة، التماسا لوجوه المعونة، التي تثمر للفقراء ـ ولاشك ـ أملا جديدا في الحياة.
تعود الذكرى وأعداد الفقراء والمهمشين في تضاعف مقلق، يطحنهم الجوع، ويبريهم المرض، ويفتك بهم العطش، وتحيطهم غمرات اليأس من كل جانب، ورغم ذلك فمازلت عند رأيي بأن في الأفق بارقة من أمل تومض من بعيد، تنبع من حرارة الإيمان، قوة الجلد، لأولي بقية من ذوي الهمم العالية والنفوس السامية، الذين انحازوا لقضايا الإنسانية، وهمومها الشاغلة، لذلك أثق عن ذي قبل في غد قريب أفضل.
تعود الذكرى ونفوس أبناء الكويت مشبعة ـ كعهدها ـ بفعل الخير، ناضحة بالمعروف، مستلهمة ميراثا عريقا، وإرثا عريضا من الإحسان، فاتخذوه منهاجا وغاية.
ونحن نستقرئ التاريخ لابد أن نعلم أن شعبنا العريق قد عرف العطاء، والتحم بالعمل التطوعي، وتمثل طريقه، مذ عرف أن مساعدة الناس، والأخذ بأيدي الضعيف وتقوية جانب الفقير من شعائر الدين، وضرورات الإنسانية، وواجبات الأخوة، وملامح المروءة التي هي مكون أصيل من مكوناته.
تبوأت الكويت مكانا إنسانيا ساميا بين الدول بفضل جهودها المميزة، ومشت أعمالها الخيرية والتطوعية روحا كالنسيم، توقظ من عزائم الناس تدفعهم نحو المثل، فلها في كل دولة راية، وفي كل مدينة وقرية أمارة، تخلد آثارها المنبثة في كل شبر من أرض الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكانت حماسة العمل الخيري بمؤسساته ثابتة على المبدأ، متوثبة العزيمة، دائبة الحركة، تفتش في كل مكان عن الفقراء من أهل الحاجة فتؤازرهم في سخاء، لتنهض الإنسانية على وقعها من رقادها مع انبثاق فجر العطاء الجديد.
لقد تسابقت مؤسساتنا الخيرية المخلصة تنتزع في كل خطوة نصرا إنسانيا جديدا، يضاف لتاريخها الزاهر، وهذا موضع السمو ومظهر البراعة، فإذا لقيتها فقد لقيت الحياة.
الحقيقة المؤكدة أن كياناتنا الخيرية وهي تقوم بهذه المهام، ومع كونها أداة إعمار صالحة، تجاهد في صمت، وتكابد في صبر، وتبذل في إيثار، لكنها ورغم تلك المشاغل، أحرص على بث روحها الخيرة في شبابها، الذي استقطبته فتيا، فجعلت تغرس فيه هذه المعاني، وتربيه التربية الخيرية التطوعية التي يعرف فيها حقوق الغير فيه، ويقدر بها أبعاد المسؤولية الإنسانية والدور المجتمعي، وهذا ليس بغريب، وهو سليل المجد، وربيب المعروف، وحليف الإحسان.
لقد أدى العمل الخيري الكويتي ما عليه تجاه الدنيا، مصحوبا بهذه الروح المتأججة، يرافقه في كل خطوة تأييد المحسنين من أهل الكويت، الذين دعموا مسيرته، وانتظموا خلفه في تناغم جميل، مؤمنين بما يقدم من خدمات، وهذا ما تمثل جليا في أبهى صوره إبان الاعتداء الغاشم والعدوان البربري الذي تعرض له قطاع غزة المنكوب، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، فكانت جمعياتنا الخيرية في مقدمة الصفوف، تزيل بمساعداتها الوفيرة عن أهلنا أكلاف الحياة، وتخفف عنهم قدر المستطاع ضربات الغدر الموجعة، وتربطهم بجسور متينة من الحياة، فأحيت في نفوسهم ميت الأمل وضائع المنى، وأشعرتهم بدفء الأخوة وحنانها، ورابطة الدين ورحمتها.
لقد كشفت أزمة غزة الراهنة والتي كانت مسرحا مفتوحا للقتل والتدمير، حجم ما يقدمه العمل الخيري ممثلا للكويت، التي تحمل صوت الضمير الإنساني اليقظ، حين تغلبت مؤسساتنا الوطنية، وفاقت غريزة حب الخير كل غريزة، فتبارت أطقمها التطوعية المعاونة تؤدي ما عليها، تستمد إلهامها من مبادئ وطنها، وقيم أمتها، وقد كانت جمعية النجاة الخيرية-وللتاريخ- في مقدمة الركب، تنقل خطاها السديدة المتزنة على ما رسمته لها حاجة الإنسانية وضروريات الأزمة، تجدد للأخوة العهد، وتؤكد لأصدقائها الوعد.
على الحدود تصطف قوافل النجاة محملة بالمساعدات من أبنائها المخلصين، محملة بأمانات أهل الخير في الكويت، الذين أوكلوها هذا التكليف الإنساني، نيابة عنها وعن الوطن وعن الأمة، فاللهم أعن وسدد.

MENAFN30112023000130011022ID1107514784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث