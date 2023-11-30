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وجعلنا من الماء كل شيء حي

11/30/2023 4:26:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا يعرف قيمة الماء إلا من يحتاج إليه، ونظرة إلى الدول التي يصيبها القحط والتصحر ويشح فيها المطر تعطينا فكرة عن قيمة المياه.
ولعظمة الماء، جعله الله آية من آياته المهمة في هذا الكون، وذكره الله عز وجل في كثير من آياته، وأوضح قيمته العظيمة في قوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، فهو يحيي به الأرض بعد موتها ولا غنى للإنسان أو أي كائن حي من نبات وحيوان وطير عن الماء.
وإذا كانت الحروب خلال العقود الماضية تنشب للسيطرة على منابع النفط والثروة والمواقع الإستراتيجية، فإنه من المتوقع أن تنشب في المرحلة المقبلة -لا سمح الله- على مصادر المياه، ولا ننسى قول الرئيس المصري الراحل أنور السادات إنه كان على استعداد لأن يحارب إلى آخر جندي مصري وفي آخر الدنيا إذا تعرض النيل للخطر أو لسيطرة دولة ما، فالماء نعمة كبرى وآن الأوان لنفتح ملفه، فإذا كان استهلاكنا من الماء قد بلغ هذا الحد الخطير وأصبح استهلاك الفرد من بين أعلى مستويات استهلاك في العالم فلابد من وقفة متأنية في سبيل ترشيد الاستهلاك في الكويت من المياه.
فالماء هو عصب الحياة وهو من التحديات التي تواجهها الكويت مع الزيادة السكانية والعمرانية، واستهلاك الفرد في الكويت يفوق بكثير المعدل الذي وضعته الأمم المتحدة للفرد، وأزمة المياه هي أزمة عالمية بالرغم من أن المسطحات المائية تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، فالمياه العذبة تمثل 3% فقط. ولقد حبانا الله بالبترول وهو ثروة كبيرة، ولكن الماء أهم لأنه عصب الحياة الأهم.
نحن أمام ضرورة لتوفير حاجاتنا من المياه وترشيد استهلاكنا، وليس أمامنا إلا محاربة مظاهر الإسراف في المياه وتغريم أصحاب البنايات والمنازل التي يستخدمها الحراس والخدم في غسل السيارات.
ونواحي التبذير في المياه كثيرة، فالمساجد والحدائق لا رقيب ولا حسيب على استهلاكها للماء، ومحطات غسيل السيارات وصنابير المياه المعطلة التي تهدر الماء المتساقطة منها التي تهدر المياه على الأرض، ولا بد من حملة إعلامية في التلفاز والصحف والمجلات والمساجد لترشيد استهلاكنا من المياه وتوعية الناس بتكلفتها التي تتحملها الدولة ومحاسبة المستهلكين على استهلاكهم، والتأكيد على أن كل قطرة ماء لها ثمن، فلا نملك نهرا ولا بحيرات، ولكننا نحصل على الماء بعد رحلة مضنية متعبة من التبخير والتقطير، وهنا لا بد أن نفكر في حاجتنا إلى إنشاء محطات تحلية جديدة لتحل محل القديمة.
ونتذكر هنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فالإسلام وجميع الأديان نهت عن الإسراف والتبذير، وأولو الألباب يعلمون قيمة الماء ويحرصون عليه ويذودون عنه بكل ما يملكون، وعلينا أن نكون أشد حرصا، لأننا أبناء بيئة صحراوية، الماء فيها يعني الكثير بالنسبة لنا.
قال تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.

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