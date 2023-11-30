-->

Friday, 01 December 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لا تكملها جاثياً!

11/30/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحياة أقصر من أن نجبر أنفسنا على التعامل مع أشخاص متلونين، منافقين، لطيفي المظهر، خبيثي النوايا، حاقدين، تتربع على قلوبهم الغيرة من غيرهم، اشخاص يرتدون ألف قناع، الحياة اقصر من أن نعاقب أنفسنا بفعل أشياء لا نحبها ولا نتقبلها، فتصبح تلك الاشياء إجبارية علينا، من ثم تتحول إلى كابوس نكرهه نسعى للتخلص منه، نتمنى بسرعة البرق تلاشيه.
والأيام تمر بسرعة كبيرة، ولا يوجد أسوأ من أن تلتفت إلى الخلف، فتجد نفسك في علاقات سامة، كاذبة، مزيفة، علاقات بها وجوه غبرة، تحاول أن تتغلغل بين أفرادها بصورتها السيئة فلا تجد إلا الطرد، فالاشخاص المتلونون، يصعب العيش او التعامل معهم، وكيف يمكن أن يكون التآلف والوداد مع إنسان كنت تظن أنه هو الدواء الشافي لجرحك، وإذا به يهوى أمامك وتنكشف حقيقته عند سقوط قناعه المختبئ خلفه.
فمن منا، لا يعاني، من أشخاص يحقدون عليه، في أي شيء، في «المكانة او المال او الأسرة او مستوى المعيشة» أو حتى على «حب الناس له» أو «الستر والصحة وراحة باله»، كلها أمور، باتت موضع حسد وحقد من البعض؟!
تجد اشخاصا ترتسم على وجوههم البسمة، لكنهم مرضى قلوب، إذا تمكنوا يروغون منك كما يروغ الثعلب، حاقدون ويكلفهم ذلك الحقد وتلك الكراهية أكثر من الحب، كونه إحساسا غير طبيعي، إحساس عكسي شبيه بحركة الأجسام ضد جاذبية الأرض.
أشخاص سرعان ما تسقط أقنعتهم وتنكشف حقيقتهم حينما تجدهم يجحدونك ويتنكرون لك، حينما يخيبون ظنك ولا يكترثون لأمرك، حينما تتوقع منهم اهتماما وتقديرا فيتجاهلونك، حينما توقعت بأنهم سندا لك فيكسرونك، حينما يهجوك اللسان الذي كنت تظن أنه لسانك، وتركلك القدم التي كنت تظن أنها معينك، حينما يجعلونك تفقد الثقة بمن هم حولك ويتغير حالك، حينما ينسون صدق مشاعرك تجاههم وينسون عطاءك الدائم ووقفاتك، وكيف لا وقد غرتهم للأسف الحياة الدنيا وغرهم يا الله طول إمهالك.
المواقف وحدها هي من تكشف الأقنعة، والتعامل هو من يكشف لك الحقيقة، ولا يسقط القناع إلا عند أصحاب النفوس الرخيصة الدنيئة، نفوس خالية من المبادئ والقيم، بنوا علاقاتهم على أهواء أنفسهم، بخلاف أصحاب المبادئ الزكية.
لذلك، كن على يقين تام بأن الشجاعة لا تكمن فقط في الاستمرار بالأشياء، بل في الانسحاب منها احيانا وتركها، الشجاعة تكمن باستئصال الحقد والكراهية من النفوس، أما الذين لا يحاولون فهم الجبناء.
انسحب، وبالأخص عندما تشعر بأنك تعطي تلك الاشياء أكثر مما يجب، وهي تعطيك أقل مما تستحق، أو تجازيك بعكس مما تتوقع فتصدم وتخذل فتتآكل روحك.
انسحب، نعم انسحب وتأكد بأن ليس كل منسحب جبانا، ولا كل ثابت شجاعا، بعض الانسحاب شجاعة، وبعض الثبات جبن، والإنسان يألف أنه فقد كما ألف أنه وجد كما قال الشاعر:
ستألف فقدان ما فقدته
كإلفك وجدان ما أنت واجد
انسحب، وتأكد أن هناك بعض العاهات لا دواء لها سوى البتر، فكن سيد نفسك واعلم أن عليك أن تختار ما يرفع ثقتك بنفسك لا ما يكسرها، ما يمكنك من أن تضيء لا ما يجعلك تخبو، ولا أخفيكم سرا أني أحترم وأحترم جدا أولئك الأشخاص الذين يملكون شجاعة مغادرة القطار ما دامت وجهته خاطئة، وآسى على أولئك الذين يستمرون وهم يعلمون أن نهاية الطريق ما هي إلا خسران، وصدمة، وخذلان.
لأن الخسران الحقيقي هو خسرانك نفسك وذاتك، وأن تمر سنين الشقاء وتكتشف بعد فوات الأوان، أنك لم تستطع الحفاظ على طيب شخصك.

MENAFN30112023000130011022ID1107514782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث