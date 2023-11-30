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قمة الثقافة الكويتية

11/30/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع بالأمس كوكبة من قامات الثقافة الكويتية «د.خليفة الوقيان ود.سليمان العسكري ود.سليمان الشطي» في ندوة «آفاق الثقافة والتنوير».
وقد جاءت الندوة، التي أدارتها وقدمتها د. نورية الرومي، تزامنا مع احتفالية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمرور 50 عاما على صدور المرسوم الأميري على إنشائه في تاريخ 23/7/1973.
من جامعة الكويت ومن كلية الآداب بالتحديد سطعت شموس الثقافة الكويتية في سماء عروس الخليج لتنير وتضيء شعلة الثقافة الكويتية بالاحتفال بالمئوية على ميلاد كاتب النشيد الوطني الكويتي الشاعر أحمد العدواني - رحمه الله.
«وطني الكويت سلمت للمجد» أكثر من 40 عاما ينشد السلام الوطني ويتغنى بكلماته أجيال وراء أجيال في عروس الخليج منذ عام 1978 وتعزف ألحانه والتي قام بتلحينها إبراهيم الصولة - رحمه الله - في جمع الدول العربية والعالمية، نشيد وطني هو سلام بلادي:
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
يا مهد أباء الألى كتبوا
سفر الخلود فنادت الشهب
الله أكبر إنهم عرب
طلعت كواكب جنة الخلد
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
بوركت يا وطني الكويت
لنا سكنا وعشت على المدى وطنا
يفديك حر في حماك بنى
صرح الحياة بأكرم الأيدي
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
نحميك يا وطني وشاهدنا
شرع الهدى والحق رائدنا
وأميرنا للعز قائدنا
رب الحمية صادق الوعد
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
مسك الختام: كل الشكر لجميع القائمين على ندوة «آفاق الثقافة والتنوير»، وتبقى الكويت منارة الثقافة الخليجية، اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

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