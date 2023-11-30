قمة الثقافة الكويتية

(MENAFN
- Al-Anbaa) اجتمع بالأمس كوكبة من قامات الثقافة الكويتية «د.خليفة الوقيان ود.سليمان العسكري ود.سليمان الشطي» في ندوة «آفاق الثقافة والتنوير».
وقد جاءت الندوة، التي أدارتها وقدمتها د. نورية الرومي، تزامنا مع احتفالية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمرور 50 عاما على صدور المرسوم الأميري على إنشائه في تاريخ 23/7/1973.
من جامعة الكويت ومن كلية الآداب بالتحديد سطعت شموس الثقافة الكويتية في سماء عروس الخليج لتنير وتضيء شعلة الثقافة الكويتية بالاحتفال بالمئوية على ميلاد كاتب النشيد الوطني الكويتي الشاعر أحمد العدواني - رحمه الله.
«وطني الكويت سلمت للمجد» أكثر من 40 عاما ينشد السلام الوطني ويتغنى بكلماته أجيال وراء أجيال في عروس الخليج منذ عام 1978 وتعزف ألحانه والتي قام بتلحينها إبراهيم الصولة - رحمه الله - في جمع الدول العربية والعالمية، نشيد وطني هو سلام بلادي:
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
يا مهد أباء الألى كتبوا
سفر الخلود فنادت الشهب
الله أكبر إنهم عرب
طلعت كواكب جنة الخلد
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
بوركت يا وطني الكويت
لنا سكنا وعشت على المدى وطنا
يفديك حر في حماك بنى
صرح الحياة بأكرم الأيدي
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
نحميك يا وطني وشاهدنا
شرع الهدى والحق رائدنا
وأميرنا للعز قائدنا
رب الحمية صادق الوعد
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
مسك الختام: كل الشكر لجميع القائمين على ندوة «آفاق الثقافة والتنوير»، وتبقى الكويت منارة الثقافة الخليجية، اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.
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