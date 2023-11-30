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مواجهة العنف مسؤولية مجتمعية

11/30/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) العنف قضية مقلقة وتحتاج الى دراسات وبحوث لتحديد أسبابها وحلول ناجعة بما يسهم في التقليل من معدلاتها على أن يحدث ذلك بمشاركة مجتمعية والجهات المتخصصة.
معالجة قضية العنف ليست بالأمر المعقد متى ما حددنا الأسباب ووضعنا الحلول وبما يؤدي للحد منها والتقليل من معدلاتها وحماية فلذات أكبادنا من احتمالية تورطهم في قضايا تؤثر على مستقبلهم.
وزارة الداخلية لا يمكن ان تتحمل مسؤولية مواجهة العنف منفردة فهي ليست معنية بتوجيه أولياء الأمور بتجنب إعطاء سيارتهم للأحداث حتى يستهتروا بها او يرتكبوا بها جريمة، وليس من مسؤولياتها مراقبة الأبناء ومعرفة من يصاحبون أو سلوكياتهم وسط أفراد أسرهم... الخ.
نعم «الداخلية» معنية بالحد من الجرائم عبر الأمن الوقائي وبتكثيف الانتشار الأمني وتعقب المخالفين للقانون وملاحقة المستهترين وإحالتهم للاختصاص، وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة ودون أي مجال للتدخلات أو الواسطة.
التحقيقات غالبا ما تخلص إلى ارتباط جرائم يتخللها عنف بتعاطي المخدرات، وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر للحد من انتشارها ووضع الاستراتيجيات لمواجهة الآفة، ورصد ميزانيات للوقاية والمكافحة والعلاج، وان نضع في الاعتبار أن الكويت تخوض حربا شرسة وجب أن نشارك جميعا في مواجهتها بكل السبل.
إحدى الوسائل المهمة للحد من جرائم العنف تتمثل في ضرورة استغلال طاقات الشباب بحيث لا يقعون فريسة للفراغ والتركيز على سلوكياتنا كآباء وأمهات، لتكون قدوة في التسامح ونبذ العنف وحث الأبناء على الابتعاد عن الألعاب الإلكترونية بما تحمله من عنف، وتقوية الوازع الديني وزرع الأخلاق الإنسانية في قلوب الأبناء كالتسامح واحترام الآخرين.
وزير التربية د.عادل المانع وضع ملف العنف في بؤرة الاهتمام بأن التقى الأسبوع الماضي برئيس «الجمعية الكويتية ضد العنف» لمناقشة أسباب انتشار العنف في المدارس بعد أيام من المشهد المروع لشاب يندفع بسيارة وسط حشد من الطلاب. الخطوة التي قام بها وزير التربية مهمة ولكن تحتاج إلى خطوات لاحقة وبشكل متسارع، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام
كل الشكر للإدارة العامة للمرور على تجاوبها مع ملاحظة الأخت الفاضلة د.غنيمة الشرهان، والتي تناولتها في «نافذتي»، بشأن تجاوزات مرورية خطيرة في شارع دمشق، وتحرير أكثر من 160 مخالفة وإحالة مركبات ودراجات نارية إلى كراج الحجز. نأمل استمرار هذه الحملات للحد من المخالفات الخطرة في جميع المناطق والطرقات وتعقب شباب يستغلون الأمطار في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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