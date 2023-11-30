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عبدالعزيز البصري كما عرفته

11/30/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كنت ومازلت مولعا بفن الماضي منذ الصغر، أتذكر من خلاله سكيك وفرجان الكويت القديمة، واستشعر أصالة وعراقة وطني الكويت، وطيب معدن آبائنا وأجدادنا الغر الميامين، ولله در شريف مكة قتادة أبو عزيز بن إدريس (ت: 617) حيث يقول:
بلادي وإن جارت علي عزيزة
ولو أنني أعرى بها وأجوع
وعندما سلكت طريق الصحافة في مطلع شبابي بحثت في نوادر الأغاني الكويتية فوجدت من بينها السامرية المشهورة «يا بوفهد مني غدا الشوق ويلاه»، فبحثت عن صاحبها فإذا به الفنان الكبير عبدالعزيز عبدالله المعتوق المعروف بعبدالعزيز البصري، رحمه الله، نظرا لكثرة تردده على مدينة البصرة كما عرفت منه بعد ذلك، وإذ بي أفاجأ بأنها من كلماته وألحانه وغنائه فتواصلت معه، فكانت المفاجأة التي دهشت لها وهي أنه لا يعزف على أي آلة موسيقية سوى الإيقاعات، وأنه لا يقرأ ولا يكتب، فعجبت من حدة ذكاء الرجل وروعة كلام الاغنية ولحنها الشجي، وصوته المعبر، فطلبت منه أن أوثق سيرته الفنية فوافق دون تردد بعد ان لاحظ حماسي لذلك، وبالفعل جلست معه لأيام عدة حتى استطعت أن أجمع قصة حياته بدءا من ولادته في فريج الملا صالح بالقرب من مسجد العدساني عام 1917، ثم بدأ مسيرته الفنية الطويلة التي تجاوزت النصف قرن تخللها عمله في البحر وقربه من أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، وصولا إلى نجاحه وشهرته الواسعة.
ثم بدأت بنشر القصة على حلقات في أوائل ثمانينات القرن الماضي في إحدى الصحف ولم يكن ثمة انترنت في ذلك الوقت فقرأها الناس وفرح (ابوسعود) فرحا شديدا بتوثيق سيرة حياته، بما في ذلك نشر مجموعة من الصور النادرة له إحداها تعود لأواخر ثلاثينات القرن الماضي، فكانت سامريته «يا بوفهد مني غدا الشوق ويلاه» أشهر سامرية كويتية أحبها اهل الخليج، وقد ترك لنا أيضا أغنيتين تشنف آذان من يسمعهما وتذكرنا بكويت الماضي، الأولى «أنا ودي ولكن ما حصلي» والثانية «يا هل الحي من فيكم يودي الوصية»، وكي لا تضيع سيرة هذا الفنان النادر وحبا واحتراما مني له أعدت نشر قصة حياته في إحدى المجلات المشهورة مطلع الألفية الثانية، ثم وثقتها في إذاعة الكويت وهو حي يرزق، ثم فرقت بيننا الدنيا ومشاغل الحياة، وبينما كنت في زيارة لشقيقي متعب، رحمه الله، عام 2006 إذ به يقول لي: عظم الله أجرك في صاحبك عبدالعزيز البصري، فوجمت لها وشعرت بالحزن والضيق الشديد وترحمت عليه، وعاد بي شريط الذكريات لتلك الأيام الرائعة التي كنت أدون فيها قصة حياته وهو جالس امامي بكل حيوية ونشاط.. رحم الله ابا سعود وغفر له، ودمتم سالمين.

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